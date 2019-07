Soleil Sorgé e Jeremias Rodríguez ... ecco la verità sull’addio

(Di mercoledì 10 luglio 2019): storia finita. Dopo le voci di crisi degli ultimi giorni, è il settimanale Chi a confermare la rottura tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Una storia, la loro, che ha lasciato scettici molti specie chi non ha ancora perdonato ail comportamento avuto con Luca Onestini. Un comportamento che però il karma sembra adesso puniti. A quanto pare la separazione tra Jeramiase Solei sarebbe avvenuta per colpa di una terza persona. Un ex volto di Uomini e Donne, il popolare programma di Maria De Filippi, che conoscerebbe bene il fratello di Belen.Al momento non ci è dato sapere di più: siasiasi sono chiusi in un silenzio ermetico. Nessuno dei due ha ancora parlato apertamente di quello che sta accadendo ma i gossip di queste settimane non sono stati neppure smentiti. “Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia trae l’ex naufragaStasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia”.Poi arriva la bomba: “ Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belen”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 10 luglio 2019. Un pasticcio sotto tutti i punti di vista anche se molti, sulla storia fine della storia trastiracchiano un sorriso. Non è un mistero che la bionda romana non sia risultata tra le protagoniste più simpatiche di Uomini e Donne.