Juventus | lo staff 2019 2020 | Tognaccini tra i preparatori

Juventus - Barzagli per ora fa marcia indietro : non farà parte dello staff di Sarri : L’ormai ex difensore centrale, Andrea Barzagli, dopo il ritiro dal calcio giocato, vuole dedicarsi ad altro: sorpresa a 24 ore dall’inizio del ritiro.“powered by Goal”Sorpresa a 24 ore dall’inizio del ritiro estivo della Juventus. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l’ormai ex difensore centrale Andrea Barzagli non farà parte, almeno per il momento, dello staff tecnico di Maurizio Sarri.A riferirlo è ...