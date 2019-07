Il telefono che dimostra che tra Huawei e Google è tutto a posto

Questo telefono dimostra che tra Huawei e Google è tutto a posto? : Il primo smartphone 5G della Huawei sta per arrivare in Italia e funzionerà con Android. Questo dovrebbe bastare a tacitare un po' di rumors nati soprattutto su una certa freddezza di Tim sul nuovo top di gamma del colosso cinese, il Mate 20 X 5G che si è già visto in Svizzera, Gran Bretagna e Spagna, dove è operativa la rete di nuova generazione. Secondo indiscrezioni, Vodafone ha già certificato ed è pronta a inserire a ...

Serena Grandi contro il suo ex compagno : "Costretta a spegnere il telefono - ha cercato anche di entrare a casa mia" : Non è la prima volta che Serena Grandi parla del suo ex compagno, sottolineandone i comportamenti persecutori a causa dei quali l'attrice bolognese ha perso la serenità e la tranquillità (ricordiamo, tra l'altro, che la Grandi è alle prese anche con seri problemi di salute).Giunta nuovamente allo sfinimento, Serena Grandi ha condiviso un lungo post sui social contro l'ex compagno, aggiungendo anche uno screenshot che mostra l'elevato numero ...

Ragusa - 10 le Guardie Mediche attive : ecco dove e numeri telefono : Fino al prossimo 15 settembre sono ripartite le Guardie Mediche turistiche nelle località balneari iblee. Sono dieci quelle autorizzate dalla Regione

Roma - la presidente Ama filma un ristoratore che accatasta i rifiuti in strada. Passa Hugh Grant e le strappa il telefono : Mentre la presidente dell’Ama, Luisa Melara, in centro a Roma, stava filmando con il suo cellulare la scena di un ristoratore che accatastava i rifiuti sulla strada, è Passato l’attore Hugh Grant e signora ed è finito dentro al video. L’attore britannico non ha gradito che venisse filmato in quel contesto e ha – secondo quanto riferito dalla stessa autrice del filmato in un comunicato stampa – strappato il ...

ELIANA MICHELAZZO/ "Ho paura quando suona il telefono' - e su Simone Coppi... : ELIANA MICHELAZZO, vittima o carnefice? Dalle accuse a Pamela Perricciolo al suo Simone, calerà il sipario su di lei adesso?

Come registrare lo schermo su telefono Android : Vuoi realizzare una video guida utilizzando il tuo fedele smartphone Android? Ci sono svariate app per registrare lo schermo Android. In questa guida ti illustrerò Come registrare lo schermo Android gratuitamente con le migliori app funzionanti su qualsiasi dispositivo, anche senza i permessi di root. Sono necessari i permessi di root per registrare lo schermo Android? […] Come registrare lo schermo su telefono Android

Backstreet Boys : “Rimarremo per sempre uniti per voi”. E al concerto pubblico femminile over 30 con fidanzati che guardavano la Coppa Italia sul telefono : In tempi di rivoluzione trap, youtuber che si trasformano in cantanti e mancanza di punti fermi nel mondo del pop, per chi ha vissuto i magici Anni 90 della musica (un po’ trash, ma irrimediabilmente spensierati) non resta che aggrapparsi ai ricordi. C’è chi, invece, in preda alla nostalgia pura si è precipitato il 15 maggio al MediolanumForum di Assago (Milano) per l’unica tappa Italiana del DNA World Tour di una delle boyband più amate di ...

WhatsApp e il virus che spia il telefono : come difendersi : Truffe su WhatsApp, ecco cosa non devi cliccareSicurezza dell'account Scadenza o pagamento di WhatsAppMessaggi audio da ascoltareServizi aggiuntivi per i VipNuove emoji ed emoticon da scaricareBuoni sconto da aggiudicarsi/1Buoni sconto da aggiudicarsi/2Straordinari premi a estrazioneBuoni e "regali" governativiLa multa da 100 euroLa morte di Gigi BuffonI documenti al corriereMusulmani contro il NataleLa passata MuttiIl network delle panzaneUna ...

Whatsapp - scoperto spyware che infetta il telefono : Whatsapp, scoperto spyware che infetta il telefono. Si tratta di un software in grado di infiltrarsi nel sistema operativo. Aggiornare applicazione!