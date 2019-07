Il car sharing è popolarissimo in Giappone | ma non tanto per guidare

E-Way - Sul lago di Garda il car sharing con le Renault Zoe : A partire dal prossimo mese di agosto, la Garda Uno darà il via al progetto di car sharing E-Way a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia. Sarà possibile noleggiare otto Renault Zoe, a cui in seguito si aggiungeranno altrettanti scooter elettrici e un van elettrico per disabili: sono previste quattro stazioni a Desenzano, Padenghe, Salò e Peschiera.Energia da fonti rinnovabili, punti di ricarica già presenti. I veicoli sono alimentati ...

Volkswagen inaugura il car sharing elettrico WeShare a Berlino : Una proposta sostenibile grazie alla flotta di 1.500 e-Golf: il prossimo anno, si aggiungeranno 500 e-up! e le prime ID.3...

Mobilità - un problema per 6 italiani su 10. car sharing conosciuto ma poco usato : Sulle nuove forme di Mobilità ancora dubbi e qualche incertezza, sia a livello nazionale che internazionale, ma allo stesso tempo anche tanto interesse a conoscerne le novità. Perché un cambio di rotta nel modo di muoversi è sentito come necessario da un’ampia porzione di popolazione. Per 6 italiani su 10 la Mobilità rappresenta una vera problematica quotidiana, tanto che per 1 su 2 questa arriva ad avere un’incidenza negativa sulla ...

Come funziona il car sharing tra auto private messe in comune : Se lo sono chiesti in tanti a Roma nelle ultime settimane: a cosa si riferiscono quei cartelloni pubblicitari che si vedono un po' ovunque e che, senza dare ulteriori informazioni, recitano semplicemente “Cercasi scambisti”? Istintivamente il primo pensiero è quello del lancio di un nuovo disco o, comunque, progetto musicale, memori della campagna per il lancio dell'ultimo lavoro del rapper romano Coez, e lo scambio di profili Instagram tra ...

Roma - manager del car-sharing muore travolto da una moto dopo 3 mesi di agonia : Credeva fortemente in un nuovo concetto di mobilità per Roma, a basso impatto ambientale, con meno auto e motori inquinanti in strada, meglio se condivisi proprio per snellire il traffico e la...

Motori – car sharing - utenti sempre più esigenti : l’offensiva di SHARENOW perfetta per l’estate : Con oltre 3.000 vetture, l’Italia è per SHARE NOW il secondo Paese europeo per dimensione della flotta, dopo la Germania SHARE NOW dà oggi il benvenuto a 200 Smart Fortwo Cabrio, che saranno introdotte gradualmente nella flotta italiana e rese disponibili per i 640.000 clienti attivi nel Bel Paese. Dato il grande apprezzamento riscosso dai veicoli decapottabili già presenti nella flotta di Car2go a Roma e in quella ...