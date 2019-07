Giusy Ferreri e Simona Ventura | in che rapporti sono dopo X Factor

Fedez - Emma - Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri nel nuovo album di Roberto Casalino : Nel nuovo album di Roberto Casalino ci saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni. Fedez, Emma, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri faranno parte del nuovo progetto discografico di Casalino dal titolo Il Fabbricante di Ricordi. Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui il nuovo album verrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più ...

Battiti Live 2019 : Mahmood - Il Volo - Giusy Ferreri e tutti i cantanti della prima puntata : Battiti Live 2019 su Italia 1: tutti i cantanti della prima puntata Tutto è pronto per Battiti Live 2019. A condurre la 17esima edizione dell’evento musicale itinerante, che anche quest’anno vedrà sullo scenografico palco alcuni dei nomi più amati della musica pop italiana, saranno Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri. Il grande show dell’estate, organizzato da […] L'articolo Battiti Live 2019: Mahmood, Il Volo, Giusy ...

Jambo cosa significa? Traduzione e testo della canzone di Giusy Ferreri : cosa significa la parola Jambo: testo e significato della nuova canzone di Giusy Ferreri Nuovo tormentone estivo per Giusy Ferreri. Dopo il successo di Amore e Capoeira dell’estate 2018, la cantante è tornata a fare coppia con Takagi & Ketra (e Omi) per una nuova canzone che ha subito conquistato gli italiani. Si tratta di […] L'articolo Jambo cosa significa? Traduzione e testo della canzone di Giusy Ferreri proviene da Gossip e ...

Grazie a mia figlia mi sento meglio! I cambiamenti di Giusy Ferreri : La cantante Giusy Ferreri parla della sua vita da mamma dopo l’arrivo della figlia Beatrice, nata a settembre del 2017 dal rapporto col fidanzato Andrea Bonomo. Dopo quasi due anni il bilancio positivo: “Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso”. “Il passare del tempo ha raccontato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” – ti consente di confrontarti meglio con certe situazioni. Grazie a Beatrice ora ho ...

La vita di Giusy Ferreri a fianco di sua figlia Beatrice : "Mi rivedo in lei e grazie a lei mi sento meglio" : La chiamano regina dei tormentoni estivi ma Giusy Ferreri, affermata artista da ormai 11 anni, mantiene i piedi ben piantati a terra. Anche quest'anno la bella stagione sarà allietata dalla sua voce grazie a Takagi e Ketra che hanno puntato nuovamente su di lei per il successo di Jambo.Ma il suo successo più importante lo ha dato alla luce poco meno di due anni fa con la nascita di Beatrice, la primogenita avuta dalla felice storia d'amore ...

Giusy Ferreri cambiata grazie alla figlia Beatrice : “Mi sento meglio adesso” : Giusy Ferreri è cambiata dopo la nascita della figlia Beatrice Come tante donne, anche Giusy Ferreri è cambiata dopo la nascita della figlia Beatrice. La piccola, venuta al mondo nel 2017, è il frutto dell’amore decennale con Andrea, che non fa parte del mondo della musica e dello spettacolo. Da quando è diventata mamma Giusy […] L'articolo Giusy Ferreri cambiata grazie alla figlia Beatrice: “Mi sento meglio adesso” ...

I bambini del Rwanda nel video di Jambo - Takagi & Ketra con OMI e Giusy Ferreri nel singolo dell’estate : È disponibile su YouTube e in rotazione televisiva il video ufficiale di Jambo, il nuovo singolo di Takagi & Ketra feat. OMI e Giusy Ferreri, presentato attraverso un grande evento in Sardegna nella scorse settimane. “Un grazie di cuore alle terre e alle genti che ci hanno accolto, accompagnato e supportato in questa incredibile avventura. Grazie Tanzania per la tua immensa ospitalità. Grazie Rwanda per avervi prestato i tuoi incredibili ...

La Notte Rosa 2019 - tutti gli ospiti da Giusy Ferreri e The Kolors a Stadio e De Gregori : La Notte Rosa 2019 si svolgerà il 5 luglio. Oggi è stata presentata la nuova edizione della manifestazione estiva, ribattezzata il "Capodanno dell'estate" che coinvolgerà tutta la Romagna e il nord delle Marche. In cartellone tanta musica e divertimento, per tutti i gusti e per ogni età. Tanti gli ospiti musicali del panorama contemporaneo, attesi in piazza per esibirsi sulle note dei rispettivi successi. In programma anche un evento del ...

Jambo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri - testo e significato del nuovo tormentone estivo 2019 : testo e significato di Jambo, il nuovo singolo firmato da Takagi e Ketra che tornano a collaborare con Giusy Ferreri. Il brano, in radio da venerdì 24 maggio, sembra avere tutte le caratteristiche per diventare la canzone tormentone dell’estate 2019. Takagi & Ketra tornano a collaborare con Giusy Ferreri nel nuovo singolo Jambo Dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno con il brano dal ritmo caraibico “Amore e ...

Jambo - il nuovo tormentone targato Takagi – Ketra e Giusy Ferreri : Un'esplosione di gioia e di allegria, "Jambo" la hit Afro Beat che farà ballare tutta l'estate è targata Takagi & Ketra insieme al cantante giamaicano Omi e soprattutto interpretata dalla voce graffiante e potente di Giusy Ferreri. "Nasce dall'ascolto di centomila canzoni e brani dance del Sudafrica di questo ballo che si chiama "guara guara", avevamo voglia di fare qualcosa di fresco e di nuovo, senza ripeterci con sonorità e per questo ...