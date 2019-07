Califano | ok a mozione su agevolazioni Metrebus per studenti

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Con l’approvazione dellanumero 57, a firma della consigliera Michela, la Regione Lazio ha avviato l’iter per l’adozione della cosiddetta tessera dello studente. “Si tratta- spiega- di una serie ditariffarie(Atac, Cotral e Trenitalia) rivolte ai ragazzi fino a 26 anni che risiedono nei comuni limitrofi a Roma e che per motivi di studio devono recarsi nella Capitale. Il documento prevede in primis una forte riduzione tariffaria per gli abbonamenti detti ‘3 Fasce’ che andranno a sommarsi alle altregia’ previste dalla Regione Lazio”. “In secondo luogo si vuole intervenire sulla validita’ di questeche saranno rese effettive per tutto l’anno e non solo in coincidenza con il periodo scolastico. Questo perche’ da giugno a settembre ...