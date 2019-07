“Per me può anche finire qui” Temptation Island 2019 | arriva il colpo di scena

caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2019) Una puntata densa di colpi dil’ultima andata in onda di. Lunedì 8 luglio è successo di tutto nei rispettivi villaggi di fidanzati e fidanzate e, soprattutto, davanti a Filippo Bisciglia. Per esempio ha preso una piega inaspettata la storia d’amore di Katia e Vittorio. Lei, che finora sembrava forte e sicura, è entrata in crisi dopo aver visto la complicità tra il ragazzo e la tentatrice Vanessa. Si è quindi ribaltata la situazione e Katia, alla vista dei video, non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte ai single del suo villaggio.dinel rapporto di Ilaria e Massimo. Dopo l’uscita romantica di lui e la single Elena, Ilaria ha infatti deciso di buttarsi tra le braccia del single Javier spiazzando il suo Massimo, che non si aspettava un atteggiamento del genere dalla sua compagna. (Continua dopo la foto) Meno inaspettata, ma solo perché ...

davidealgebris : Salvini ha voluto cancellare operazione Sophia per aumentare emergenza. Non facendo niente se non Selfie può solo p… - BarillariM5S : Ecco la domanda alla quale Zingaretti (e NON Virginia Raggi) non ha voluto rispondere per 6 lunghi... - Agenzia_Ansa : 'I #migranti sono persone, non una questione sociale' . Lo ha detto @Pontifex_it durante la messa per i migranti e… -