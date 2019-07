Nessun colpevole per la morte di Giuseppe Uva | ma la battaglia della sorella continua

Scambio tubi in ospedale a Castellaneta - per gli 8 morti Nessun colpevole : reato prescritto : Dodici anni dopo quella terribile tragedia dovuta ad un assurdo Scambio di tubi durante li lavori, la corte d'Appello di Taranto ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i dodici imputati condannati in primo grado. Si tratta di tecnici che avevano costruito l'impianto, imprenditori, progettisti e direttori dei lavori.Continua a leggere