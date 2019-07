Marianna Serena | muore a 24 anni “l’angelo” del Carnevale di Venezia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019), 24enne ex "Angelo del"di2015, è morta domenica 7 luglio all'ospedale di Treviso. Il decesso in seguito a una improvvisa emorragia cerebrale seguita da un arresto cardiaco. Come riporta Il Gazzettino,si era appena laureata in "Moda e Design" e sognava una carriera da designer. La ragazza si è sentita male a casa del suo fidanzato e la corsa in ospedale non è servita a niente. Aveva fatto il tradizionale volo dell'angelo durante ildidel 2015, con il bellissimo e tradizionale costume: l'anno prima, aveva vinto il concorso delle Marie.

