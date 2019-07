«Judy» | il biopic su Judy Garland con Renée Zellweger che ci farà commuovere

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019)Oltre l’arcobaleno il mondo non luccica, ma brucia di una tristezza profonda, imperscrutabile. Il film di Robert Goold dedicato a, celebre Dorothy del Mago di Oz, bambina prodigio strappata all’infanzia per esibirsi sul palcoscenico imbottita di farmaci, ne è la prova più fulgida., interpretata da, irriconoscibile con i capelli corti e lo sguardo vuoto, è la rappresentazione della diva consumata, della donna che vorrebbe tornare dai figli, ma che è costretta a cantare dall’altra parte del mondo per rimpinguare le sue finanze. https://www.youtube.com/watch?v=98t7aXRaA6w Il film, che uscirà negli Stati Uniti il 27 settembre, è ambientato nel 1968, trent’anni dopo il ...

