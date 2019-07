Renault Sandero 2020 | prezzo | uscita e immagini ufficiale Le dimensioni

termometropolitico

(Di lunedì 8 luglio 2019). LeSul portale web diBrasile, sono comparsi i primi render del SUV compatto della casa francese. La macchina dovrebbe arrivare nel, tuttavia le informazioni iniziano già a circolare. Il veicolo tra qualche mese dovrebbe fare il suo esordio mondiale proprio nel paese verdeoro, così, quelle apparse sul portale web dellanon sono né scatti rubati né auto camuffate, bensì vere e proprie foto ufficiali. Ecco ora le caratteristiche dell’autovettura, nel dettaglio.: la notevole somiglianza con la DaciaDalle foto non si riesce a intuire poi molto; dato che abbiamo sia una foto frontale sia una foto del retro, dai due scatti infatti si evince solamente il rinnovo dei blocchi ottici, in perfetto stile. Le linee comunque, sembrano ricordare molto ...

