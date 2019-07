“Papà fa male a mamma” | non credono al bimbo di 3 anni | a 24 anni trova il corpo in

fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dopo la scomparsa della madre, gli inquirenti avevano interpellato anche ilche aveva subito rivelato che era stato il padre a far delalla donna. Nessuno però aveva creduto fino in fondo alle parole del piccolo. Oltre due decenni dopo è stato lo stessa ragazzo a scavare in giardino e a rire ildella madre.

sscmertens : @alessia_ney A me mia mamma non se lo farebbe mai perché ha paura di farsi male e che mi faccia male io ma diciamo… - LuigiGigigen : #lariachetirala7 il #papa e I preti dovrebbero esortare I migranti a usare I soldi del viaggio per I loro fratelli… - moefan90 : RT @ZioKlint: Voi che avete i soldi per viaggiare (o un papà che paga), che parlate (male) una lingua straniera, che siete abituati a mangi… -