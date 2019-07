Montagna | escursionista precipita sulle Orobie e muore

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Milano, 8 lug. (AdnKronos) – Undi 39 anni, M.B., è mortondo per 150 metri in un canale sotto un sentiero delle Alpi. L’uomo, originario di Trescore Balneario (Bergamo) si trovava in Val di Scalve e venerdì aveva avvisato la famiglia che aveva intenzione di raggiungere il rifugio Tagliaferri. Mai arrivato al rifugio, avrebbe dovuto presentarsi al lavoro domenica sera, ma non aveva più dato traccia di sé. Le ricerche del Corpo nazionale alpino sono partite dopo la denuncia di scomparsa e nella zona del rifugio e della diga del Gleno si è alzato in volo l’elicottero di protezione civile della Regione Lombardia. L’uomo è stato individuato in un canale sotto un sentiero: il medico dell’elisoccorso 118 ha constatato la morte, l’autorizzazione del magistrato ha permesso di recuperare la salma e di portarla nella camera ...

