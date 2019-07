I dipendenti pubblici ' timbreranno' con le impronte digitali

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) E' pronto il regolamento sulleper verificare gli accessi sul posto di lavoro dei, previsto dalla legge Concretezza. Il disegno di legge, che aveva ricevuto l'ok definitivo dall'aula del Senato a giugno, prevede che venga istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il “Nucleo della Concretezza” per l'efficienza amministrativa. Inoltre, per quanto riguarda il contrasto ai “furbetti del cartellino”, il provvedimento introduce sistemi biometrici e di videosorveglianza degli accessi per idelle Pubbliche amministrazioni. La norma prevede "misure per prevenire assenteismo, concorsi sprint, supporto alle PA in difficoltà, assunzioni mirate per favorire lazzazione, uso dei fondi strutturali, semplificazione", aveva annunciato su Twitter il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno il cui "prossimo ...

petergomezblog : Molfetta, 12 arresti per assenteismo Via a impronte digitali nella Pa Bongiorno: “Fine epoca delle truffe” - LaStampa : Addio badge, i dipendenti pubblici useranno le impronte digitali - IzzoEdo : RT @LaStampa: Il regolamento voluto dalla ministra Bongiorno per combattere i “furbetti”: sarà tutto criptato per rispettare la privacy. h… -