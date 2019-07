Gender balance | l’equilibrio donne e uomini in azienda migliora l’economia globale

vanityfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il giusto mix diinl'economiaIl giusto mix diinl'economiaIl giusto mix diinl'economiaIl giusto mix diinl'economiaIl giusto mix diinl'economiaEquilibrio di genere sul posto di lavoro o, per dirla più semplicemente, il giusto mix diin: secondo gli esperti è questo che aumenta la produttività, fa crescere il fatturato, riduce l’assenteismo eperfino le condizioni psicofisiche. Non solo: favoriredi genere avvalendosi delle abilità dellenelle posizioni strategiche. Combattere il sessismo in ufficio, secondo una recente ricerca dell’International Monetary Fund pubblicata su The Guardian, rappresenta la chiave perre...

Hermes4punto0 : RT @PensionieLavoro: Il mercato italiano ha offerto negli ultimi anni segnali contrastanti in materia di #lavoro femminile: a distanza di q… - ReagireE : RT @PensionieLavoro: Il mercato italiano ha offerto negli ultimi anni segnali contrastanti in materia di #lavoro femminile: a distanza di q… - RoccisanoF : RT @PensionieLavoro: Il mercato italiano ha offerto negli ultimi anni segnali contrastanti in materia di #lavoro femminile: a distanza di q… -