Con la moto da cross sul lago di Como | Colombo fa il record di velocità

MotoGp – Petrucci non nasConde un pizzico di preoccupazione : “forse siamo arrivati al limite della moto” : Petrucci preoccupato dopo il Gp di Germania: le parole del ternano della Ducati dopo il quarto posto al Sachsenring Un quarto posto non troppo soddisfacente, ieri in gara al Sachsenring per Danilo Petrucci. Nonostante il ternano sia stato il miglior ducatista del Gp di Germania e abbia chiuso ai piedi del podio, le sensazioni non sono poi tanto rassicuranti, soprattutto se si va a guardare il distacco di 16” dal vincitore Marc ...

VIDEO MotoGP - analisi del Mondiale : i dubbi Ducati e la Conferma di Marc Marquez : Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2019 di MotoGP, fa già parte dell’album dei ricordi e Marc Marquez, con il suo decimo centro al Sachsenring in carriera, ha portato a 58 le lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso (quinto ieri) nella classifica generale. Lo spagnolo si è esibito in una nuova vittoria in solitaria e sembra proprio aver “ucciso” già questo campionato, quando siamo solo a metà del percorso. Questo ...

Balotelli e il tuffo Con la moto - in campo la Procura : «Inquinamento» : Il tuffo in mare con il motorino, ispirato da Mario Balotelli, dopo aver fatto il giro del web e dei social è finito in Procura. Se ne sta già occupando il pool reati ambientali guidato...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Dalla Porta va in vacanza Con +2 su Canet : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Motocross - Tony Cairoli operato alla spalla : terminata la stagione Con anticipo - appuntamento al 2020 : Tony Cairoli si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di ieri in seguito alla rottura del tendine sovraspinato e di quello sottoscapolare dopo la caduta nella gara-2 del GP di Lettonia. Tom Claes ha operato il siciliano in Belgio, l’intervento è perfettamente riuscito e in questo modo il motociclista potrà recuperare pienamente la funzionalità della spalla. I tempi di recupero sono stimati in tre-quattro mesi e dunque ...

MotoGp – Valentino Rossi sempre più vicino al ritiro dopo la gara del Sachsenring? “Se Continuo ad avere problemi…” : Valentino Rossi e la lunga analisi sulle sensazioni provate in pista che allontanano ancora il ritiro: le parole del Dottore dopo l’ottavo posto al Gp di Germania Ancora un weekend amaro per Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso oggi il Gp di Germania con un ottavo posto che sicuramente non lo fa sorridere dopo le aspettative nate dai miglioramenti fatti nella domenica di gara di Assen. dopo i tre zeri consecutivi, dunque il nove ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Non mi piace non vincere - Contano i risultati. Sul ritiro…” : Si chiude con un ottavo posto nel Gran Premio di Germania 2019 la prima parte del campionato mondiale di MotoGP di Valentino Rossi. Dopo le tre cadute di Mugello, Barcellona e Assen, arriva un risultato tutt’altro che entusiasmante per il Dottore che prosegue nelle sue difficoltà con una Yamaha che, rispetto ad inizio anno, non riesce più a far rendere a dovere ed i risultati scarseggiano sempre più. “E’ stata una gara molto ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : lo spagnolo vince in solitaria e arriva a braccia Conserte : Marc Marquez ha vinto da dominatore il nono round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring (Germania), l’iberico ha vinto in solitaria, come era facilmente pronosticabile, raggiungendo quota 10 vittorie in carriera su questo tracciato. Il pilota iberico della Honda ha impostato una gara di prestazione pura, precedendo il connazionale Maverick Vinales (Yamaha) e il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), potendosi permettere ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “La velocità è preoccupante - lenti a centrocurva : bisogna lavorare - gli altri cresCono” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza ed è riuscito a chiudere con un piazzamento comunque onorevole ma il risultato non può essere accolto con favore. Il centauro della Ducati è molto deluso e ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Tutto è spinto al limite ...

MotoGp – Sfortuna Quartararo! Il rookie francese cade al seCondo giro : il suo Gp di Germania è già finito [VIDEO] : Fabio Quartararo cade al secondo giro del Gp di Germania: il giovane rookie francese costretto ad abbandonare la corsa nelle fasi iniziali Si conclude nel peggiore dei modi il weekend del Gp di Germania per Fabio Quartararo. Il giovane rookie francese, indicato come uno dei papabili piloti che sarebbero potuti finire sul podio del Sachsenring, è caduto al secondo giro. Già nella giornata di sabato Quartararo aveva riscontrato un problema ...

MotoGp - Valentino Rossi in crisi Con l’altra…. ‘fidanzata’ : “in questo momento la relazione non è fantastica” : Il pilota pesarese ha avvicinato la sua moto alla figura di una fidanzata, con cui a volte è difficile gestire il rapporto Un paragone particolare, arrivato in un momento non proprio esaltante per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha infatti non riesce a sfruttare al meglio la sua M1, risultato nelle ultime gare il peggiore tra i piloti della Casa di Iwata, considerando anche il team satellite SIC Petronas. AFP/LaPresse Interrogato da ...

Motocross - GP Indonesia 2019 : risultato gara-2. Febvre vince - Gajser seCondo dopo una caduta : +130 su Cairoli - Mondiale in tasca : Tim Gajser non è riuscito a replicare il successo ottenuto nella gara-1 del GP d’Indonesia e si è dovuto accontentare del secondo posto nella gara-2 corsa sul circuito di Palembang. Lo sloveno può comunque ritenersi ampiamente soddisfatto del bottino portato a casa dalla trasferta in terra asiatica e ora vanta addirittura 130 punti di vantaggio in classifica generale su Tony Cairoli, assente in questa occasione per i problemi fisici ...

Napoli - un fan si tuffa in mare Con il motorino e 'vince' la scommessa Con Balotelli : Il video postato da Mario Balotelli in persona non lascia adito ad alcun dubbio: non è una fake news, è tutto vero ed è successo proprio sotto gli occhi del calciatore che ha documentato l’evento ridendosela di gusto. Un corpulento signore - di lui si sa solo il nome, Catello - ha accettato la scommessa di Supermario: buttarsi nelle acque del porticciolo di Mergellina per 2000 euro in sella al proprio motorino. Le vacanze napoletane di Mario ...