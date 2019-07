CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 Alaphilippe è la nuova maglia gialla!

Tour de France – Alaphilippe si prende la 3ª Tappa e la maglia gialla : ecco la nuova CLASSIFICA generale : Julian Alaphilippe vince la terza Tappa del Tour de France e si aggiudica la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France La maglia gialla cambia padrone. Dopo la terza Tappa del Tour de France, corsa oggi da Binche a Epernay, il nuovo leader della classifica generale è Julian Alaphilippe della Deceuninck Quick Step, capace di firmare la doppietta vittoria di Tappa e maglia gialla. Dietro di lui subito un ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019/ Maglia gialla Teunissen - Van Aert leader dei giovani : Classifica Tour de France 2019: Teunissen è sempre in Maglia gialla anche alla vigilia della 3tappa della Grande Boucle, oggi 8 luglio 2019.

Tour de France 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : Kruijswijk in testa - Vincenzo Nibali a 16” da Bernal e Thomas : La cronometro a squadre ha stravolto la classifica generale dei favoriti al Tour de France 2019, i 27 km attorno a Bruxelles hanno offerto i primi distacchi tra i big in lotta per la conquista del successo finale. Steven Kruijsijk è balzato al comando grazie alla vittoria ottenuta con la sua Jumbo-Visma, l’olandese si trova in testa con 20 secondi di vantaggio su Egan Bernal e Geraint Thomas che si sono difesi egregiamente con la Team ...

Tour de France 2019 - Bruxelles Palais Royal-Brussel Atomium in DIRETTA : cronometro a squadre già importantissima per la CLASSIFICA

Tour de France 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : tutti i big appaiati dopo la prima tappa - Vincenzo Nibali il migliore sul traguardo : Non ci sono distacchi tra i big al termine della prima tappa del Tour de France 2019, la frazione pianeggiante con arrivo e partenza a Bruxelles non ha regalato grandissime sorprese per quanto riguarda il cronometro anche se la giornata odierna è stata caratterizzata da due cadute importanti: quella di Jakob Fuglsang a 18 km dal traguardo e quella di una trentina di corridori all’interno dell’ultimo chilometro. La classifica dei ...

CLASSIFICA TOUR de France 2019 - prima tappa : Mike Teunissen indossa la maglia gialla - nessun distacco tra i big : Mike Teunissen ha vinto la prima tappa del Tour de France 2019, il belga si è imposto sul traguardo di Bruxelles vincendo una volata lunghissima davanti a Peter Sagan. L’alfiere della Jumbo Visma ha festeggiato dopo la caduta del compagno di squadra Groenewegen e ha così indossato la prima maglia gialla di questa Grande Boucle. Non ci sono stati distacchi tra i big ma questa frazione è stata movimentata da due cadute: quella di Fuglsang a ...

Tour de France 2019 - Gianni Savio : “Vincenzo Nibali può fare CLASSIFICA. Bernal tra i grandi favoriti” : Dopo aver lanciato un accorato grido d’allarme sul futuro del ciclismo italiano, destinato ad un possibile oblio a causa della riforma del World Tour che affosserà le squadre Professional, Gianni Savio, team-manager dell’Androni Giocattoli, si è soffermato con noi su temi più prettamente sportivi, a partire dal Tour de France 2019 che prenderà il via quest’oggi. L’affermato scopritore di talenti ha indicato il favorito ...