Arrestato per spaccio | ma risarcito dall' azienda

La Guardia di Finanza ha Arrestato 12 persone che all’ospedale di Molfetta timbravano il cartellino e poi si assentavano : Un’indagine della Guardia di Finanza ha scoperto che all’ospedale di “Don Tonino Bello” di Molfetta, in provincia di Bari, 30 persone tra cui medici, paramedici, impiegati amministrativi, tecnici manutentori e un soggetto esterno alla Asl di Bari, timbravano il cartellino e

‘Ndrangheta - la lettera del direttore di Aosta Cronaca al consigliere Arrestato : “Fa male saperti in carcere” : “In Valle e a San Giorgio Morgeto sono in tanti ad aspettarti per ringraziarti per ciò che hai fatto e farai per le nostre comunità. A san Giorgio ti aspettano per la processione alla Madonna di Polsi che ogni anno organizzavi per essere presente il 2 settembre giorno in cui ricorre la Festa”. Lo scrive il direttore della testata locale Aosta Cronaca, Piero Minuzzo, in una lettera pubblicata sul giornale online il primo giorno ...

Abusi su minori per oltre 10 anni! Arrestato un miliardario americano : Ennesimo scandalo che arriva direttamente da oltreoceano: un ricco imprenditore e volto molto famoso del dibattito economico statunitense è stato infatti Arrestato. L’accusa è tremenda: violenza e abuso su minori. Un nuovo caso dagli USA, che scuote gli ambienti politici, finanziari e soprattutto l’opinione pubblica, da troppo abituata a questo tipo di notizie in una nazione in cui le violenze sessuali, specie quelle sui più piccoli, stanno ...

Il miliardario statunitense Jeffrey Epstein è stato Arrestato a New York per sfruttamento sessuale : Il miliardario statunitense Jeffrey Epstein è stato arrestato sabato a New York per sfruttamento sessuale e si trova ancora agli arresti in attesa di un’udienza in tribunale prevista per lunedì. Epstein, che ha 66 anni, era diventato noto tra il

Arrestato in un supermercato di Fiumicino il re delle truffe online : È terminata a Fiumicino, in un supermercato del Parco Leonardo, la latitanza di Gianni Siciliano, ricercato dal 2014 e considerato un vero e proprio 're delle truffe online'. L'uomo, classe 1982, originario della provincia di Cosenza ha collezionato negli anni numerose condanne definitive, anche per il reato di associazione per delinquere, il cui cumulo ha fatto scattare l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso a suo carico dalla ...

Frode sull'IVA per 6 milioni di euro - Arrestato imprenditore teramano : Teramo - Un imprenditore teramano nel commercio dei carburanti per autotrazione è stato arrestato per una Frode all'Iva di 6 mln di euro dalla guardia di Finanza di Padova che ha anche sequestrato una lussuosa villa, 17 indagati e decine di società coinvolte. Perquisizioni a Padova, Venezia, Roma, Milano, Pescara,Teramo,Chieti,Bari e Salerno. La Frode era fatta mediante la creazione di società 'filtro' e ...

Bitter Sweet anticipazioni : DENIZ Arrestato - ecco perché : Oltre alle mosse della perfida Demet (Alara Bozbey), i telespettatori di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore dovranno osservare con attenzione quello che farà DENIZ (Hakan Kurtas) nelle prossime puntate italiane della telenovela turca. Il ragazzo andrà infatti letteralmente in escandescenze quando noterà che c’è del tenero tra Nazli (Ozge Gurel), di cui si è innamorato, e Ferit (Can Yaman), il suo migliore amico. Scopriamo ...

Spacciava cocaina per strada - individuato ed Arrestato 36enne albanese a L'Aquila : L'Aquila - I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, coadiuvati dai colleghi della Compagnia CC di L’Aquila, hanno arrestato un cittadino albanese, S.R., di 36 anni, per detenzione e spaccio di cocaina. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato tenuto sotto controllo per alcune settimane, tra febbraio e aprile, durante le quali i militari hanno osservato a distanza l’attività di spaccio, ...

Il direttore dell’Ente Fiera di Bergamo è stato Arrestato per peculato : Il direttore dell’Ente Fiera di Bergamo Stefano Cristini è stato arrestato per peculato: è accusato di aver sottratto 140.000 euro ai fondi dell’Ente Fiera Promoberg con rimborsi spesa falsi a nome di altri dipendenti della società. L’inchiesta che ha portato

