Sherlock | le 10 bombe sotto Pompei Ecco che cosa trovate nelle 6 pagine di inchiesta sul

(Di domenica 7 luglio 2019)minaccia? Nelsuolo del sito archeologico tra i più famosi al mondo si nasconde un pericolo di devastante potenza. Un rischio che gli esperti conoscono, ma che non è facile disinnescare: almeno 10 ordigni inesplosi, tutti localizzati nell’area del Parco archeologico ancora da scavare (le “Regiones” I-III-IV-V-IX). In Edicola Le 10diIl 24 agosto 1943 è il giorno in cui le forze Alleate sganciarono su165, in nove incursioni aeree. Fatalità, l’eruzione che nell’antichità avrebbe devastatoe le altre cittàil Vesuvio avvenne proprio il 24 agosto, del 79 d.C.. Per la prima volta -nell’esclusiva di “” in edicola oggi sul Fatto Quotidiano – vengono resi noti documenti esclusivi dell’Aerofototeca nazionale. Strisciate ...

