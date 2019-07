Demarco | “Quella balotellata è un’umiliazione Napoli è un’altra storia”

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Un’umiliazione. Marcodefinisce così, sul Corriere della Sera, la scommessa di Balotelli di cui abbiamo raccontato ieri. In vacanza in penisola sorrentina, ha offerto 2mila euro a un ragazzo se si fosse buttato a mare con lo scooter. Tutti, scrive, da chi assiste ridendo alla scena a chi incita, hanno messo “sul piatto la propria dignità. E l’impressione è che lo sappiano. Dopo aver lanciato la sfida, Balotelli piega la testa e accende una sigaretta, si vede che è a disagio”. Partecipano tutti a un’umiliazione collettiva, con Balotelli che dopo aver lanciato la sfida si accende una sigaretta e lo sfidato che resta in mutande e si sottomette accettando il ruolo che è stato deciso per lui. Aggiunge: Entrambi (Balotelli e l’uomo che accetta la scommessa, ndr) partecipano così all’umiliazione collettiva. Che non sta tanto ...

