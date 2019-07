SwiftKey per Android | introdotti i Puppets | le Animoji di Microsoft

surface-phone

(Di venerdì 5 luglio 2019) La variante beta della tastierasi è aggiornata ieri perintroducendo i, le emoji animiate simili alledi Apple. Come utilizzare iNella barra degli strumenti della tastiera cercare l’icona a forma di Panda. Selezionare uno dei cinque simpaticissimi animali: Panda, Gatto, Gufo, Cane e Dinosauro. L’app utilizzerà la fotocamera per tracciare i movimento del volto, degli occhi e della bocca (non ancora la lingua) e il microfono per registrare la voce. Una volta registrato il proprio pupazzo animato (traduciamoin pupazzi perché è ciò che sembrano) è possibile condividerlo come video con chiunque si voglia. Screenshot Downlaod La nuova versione di SwitKey Beta è numerata 7.3.4.17 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate dei? Fatecelo sapere nei commenti!Beta (Free, Google ...

