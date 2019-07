ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) FQ Magazine Rocco Acocella, disperso il velista italiano 30enne: non è mai arrivato nel porto colombiano di Barranquilla Mentre aspetta l’arrivopolitana si siede su una delle panchine lungo la banchina senza accorgersi però che il sedile è bagnato perché nelc’è una macchia gocciolante. Subito inizia ad avvertire un “dolore atroce” ai glutei e dopo una verifica scopre che il liquido con cui si è bagnato ècorrosivo. È successo a, alla fermataA, come denuncia Cesare Fazioli, protagonista di questa disavventura che ha raccontato al Messaggero. L’uomo ha spiegato che “i glutei mi bruciavano in maniera fortissima, lancinante. Mi veniva da strapparmi di dosso i vestiti, sentivo la pelle che a contatto con i pantaloni ...

TutteLeNotizie : Roma, “piove acido dal soffitto della stazione Spagna sulla metro A”: ustionato un… - Noovyis : Un nuovo post (Roma, “piove acido dal soffitto della stazione Spagna sulla metro A”: ustionato un passeggero) è sta… - Cascavel47 : Roma, “piove acido dal soffitto della stazione Spagna sulla metro A”: ustionato un passeggero… -