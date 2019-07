Get Up And Fight dei Muse da oggi in radio | un brano per chi lotta contro il cancro

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Se i canali ufficiali non definissero le generalità dell'artista scambieremmo Get Up Anddeiper una canzone dei 30 Seconds To Mars di Jared Leto. Il singolo, infatti, ha il taglio celebrativo della band di This Is War, ma il titolo può ingannare: le posizioni eversive di Matt Bellamy e soci, infatti, in questo nuovo singolo lasciano il posto a un tema più delicato come lail. Il testo, infatti, è dedicato a uno zio del frontman che combatteva per sconfiggere un tumore che, purtroppo, se l'è portato via. "Alzati e combatti", quindi, non è un monito rivolto alle folle per riprendersi diritti e dignità, bensì è un grido per spronare i pazienti oncologici a continuare nella loro battaglia. Get Up Anddeiescein rotazionefonica ed è incluso nel disco Simulation Theory, l'ottava prova in studio e seguito ideale ...

