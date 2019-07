Con LEGO Tower potete costruire e gestire un grattacielo pieno di vita fatto di mattoncini

La sigla di Game of Thrones Con i castelli semoventi riprodotti in Lego : https://www.youtube.com/watch?v=WEzRCh9GqkQ L’ultimo episodio dell’ottava, secondo molti discutibilissima stagione di Game of Thrones ha ormai messo la parola fine da qualche settimana a quella che per molti è stata la serie più rappresentativa degli ultimi 10 anni di piccolo schermo. Ma i progetti ispirati alle avventure dei vari Lannister, Targaryen, Stark & co, anche in vista di potenziali spin-off, non sembrano assolutamente ...

La linea Lego di Overwatch si espande Con Wrecking Ball - Junkrat e Roadhog : Grazie alla segnalazione di Polygon, apprendiamo che La linea Lego a tema Overwatch si espanderà con Wrecking Ball e il set di Junkrat e Roadhog, che arriveranno il prossimo primo ottobre.Entrambi i set saranno esposti allo stand Blizzard al Comic-Con di San Diego il prossimo mese.Wrecking Ball avrà un prezzo di $ 19,99 ed è composto da 227 pezzi. I costruttori potranno trasformare Wrecking Ball dalla sua forma di palla "rotolante" alla sua ...

Kirkbi - il fondo di investimento che Controlla LEGO - ha comprato Merlin Entertainments - proprietaria anche di Gardaland : Kirkbi, il fondo di investimento che controlla LEGO, ha comprato insieme ad altri investitori il gruppo Merlin Entertainments, proprietario tra le altre cose anche di Gardaland, dei musei Madame Tussauds e del parco divertimenti LEGOland. Kirkbi, che è controllata dai discendenti dell’inventore

Un artista ha trasformato un ponte in una gigantesca costruzione fatta Con i LEGO : Un artista tedesco regala spettacolo trasformando un ponte in una vera e propria opera d’arte.Il bello dell’arte di strada sta nel fatto di riuscire a dare un nuovo volto (di… L'articolo Un artista ha trasformato un ponte in una gigantesca costruzione fatta con i LEGO proviene da Essere-Informati.it.

Lego celebra i 50 anni della missione Apollo 11 Con uno spettacolare set : Per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, Lego ha preparato uno speciale set dedicato alla missione Apollo 11 che ha portato per la prima volta l’uomo a camminare sul nostro unico satellite naturale. Montando i 1087 pezzi all’interno della confezione si potrà costruire il lander diventato icona di una delle più grandi imprese di tutti i tempi. Il prossimo 20 luglio cadrà il mezzo secolo dall’impresa della Nasa e Lego non ...

Wired Next Fest 2019 Milano - le attività per bambini Con LEGO e robot : (foto: Getty Images) Come ogni anno, oltre ad ascoltare i relatori e i concerti, saranno tante le attività da fare al Wired Next Fest, dal 24 al 26 maggio ai Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano. Nello spazio del Wired Lab si trovano le attività di Madlab, startup innovativa che si occupa di stampa 3D e robotica umanoide. Questi i diversi appuntamenti: Venerdì 24 maggio: mattina (Lego WeDo) pomeriggio (Lego Mindstorm) Sabato 25 ...