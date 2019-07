Traffico Roma del 04-07-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 4 LUGLIOORE 08:20 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA AEST SUL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA ED LA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE CASILIINA ALLA TIBURTINA . E PROSEGUENDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL PESCACCIO. ASUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA VERSOE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ...

Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - Roma : Visita presidente russo #Putin. Dalle ore 19 di oggi alle 7 del 5 luglio in vigore una green zone con chiusure al t… - romamobilita : Traffico in via Collatina e via Casilina, la linea 555 registra dei rallentamenti. Lo fa sapere la Roma Tpl. -