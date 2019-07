Mara Venier | ma sei proprio tu? Beccata ‘così’ dai paparazzi in giro per Roma

caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2019) Prima la proposta (in diretta tv) del marito, Nicola Carraro, di risposarsi poi l’annuncio che ha fatto impazzire di gioia i suoi fan. Èun periodo d’oro per, amatissima in video ma anche sui social network. Solo su Instagram ha un seguito pari a oltre un milione e seicentomila follower ed è lì che ha celebrato il 13esimo anniversario di nozze con il suo Nicola che, come detto, durante un suo intervento a sorpresa nel programma di Pierluigi Diaco le ha poi chiesto di sposarlo un’altra volta. Ed è sempre su Instagram che la ‘zia’ ha fatto sapere che sta lavorando a un nuovo progetto in Rai per la prossima stagione. La conduttrice reduce dal successo della sua Domenica In ha infatti pubblicato una foto che la ritrae al lavoro e commenta: “Si lavora a nuovi progetti……” con hashtag ‘significativi’, come #serale, #raffa, #raiuno. (Continua dopo la foto) Così i fan hanno ...

