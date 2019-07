Juventus – Arriva l’ufficialità | Buffon in bianconero fino al 2020

Juventus - Buffon è arrivato al J Medical : via alle visite mediche -VIDEO- : Buffon Juventus- Gigi Buffon riparte dalla Juventus. Il portiere bianconero è arrivato al J Medical in mattinata per sostenere le visite mediche con i bianconeri. visite mediche e poi firma sul nuovo contratto. Il portiere dovrebbe guadagnare circa 2 milioni per un anno per poi catapultarsi nel ruolo da dirigente. Grande folla ad accogliere l’ex […] L'articolo Juventus, Buffon è arrivato al J Medical: via alle visite mediche -VIDEO- ...

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe diventare una contropartita per arrivare a Pogba : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ...

Juventus - De Ligt sarebbe sempre più vicino : potrebbe arrivare settimana prossima (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere la regina del mercato di Serie A: nonostante l'ottimo lavoro sul mercato di Napoli ed Inter, la dirigenza bianconera è pronta ulteriormente ad investire, dopo gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral (mancherebbe solo l'ufficializzazione), Rabiot e il prossimo annuncio del ritorno di Buffon a Torino. A tal proposito, le visite mediche del portiere campione del mondo 2006 con la nazionale italiana sarebbero previste ...

Icardi Juventus - arriva la nuova conferma : nasce la Juve di Sarri : Icardi Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Mauro Icardi in vista della prossima stagione. Di fatto, come si legge sul quotidiano torinese, l’Inter avrebbe fretta di cedere l’attaccante argentino per far cassa e concentrarsi totalmente sull’affondo per Lukaku. La Juve osserva interessata, ma resta alla […] More

Calciomercato Juventus - sogno Chiesa : potrebbe arrivare - ma intanto può partire Higuain : La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli, infatti, sta cercando di costruire una squadra ancora più forte dello scorso anno che possa competere per la Champions League. Dopo aver vinto ben otto Scudetti di fila, infatti, la Vecchia Signora vuole provare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, un trofeo che manca ormai da troppo tempo. Per questo, la società bianconera ha ...

Rabiot alla Juventus - presentazione/ Diretta streaming video : è arrivato Adrien : presentazione Rabiot alla Juventus, Diretta streaming video su JuventusTv e su Facebook. Il centrocampista francese entra all'Allianz Stadium

Calciomercato Juventus - Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More

La Juventus starebbe studiando un piano per arrivare a Pogba : Ieri pomeriggio, poco dopo le 18 Adrien Rabiot è arrivato a Torino accompagnato dal suo entourage. Stamattina, il francese si è presentato al J-Medical per sostenere le visite mediche per la Juventus. Il francese è il terzo rinforzo per Maurizio Sarri e il secondo a centrocampo, visto che nei mesi scorsi è arrivato Aaron Ramsey. Il gallese, questa mattina su Instagram, ha condiviso anche la prima foto che lo ritrae con la maglia della Juve. Ma ...

Mercato Juventus - non solo Rabiot : arriva la nuova mezz’ala. Cessioni? Bonucci più di Cancelo! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato estiva. Come anticipato in mattinata, Rabiot, dopo le visite mediche di rito, attualmente in corso, firmerà il suo nuovo contratto con il club bianconero. 7 milioni di euro annuali per i prossimi 5 anni. Non solo Rabiot. […] More

Rabiot Juventus - via alle visite mediche : il giocatore è arrivato al J Medical -VIDEO- : Rabiot Juventus- Dopo l’arrivo a Torino nella giornata di ieri, Rabiot, pochi minuti fa, è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma contrattuale con il club bianconero. Camicia bianca, sguardo deciso e voglia di iniziare la nuova avventura d’assoluto protagonista. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio. […] More

Juventus - Rabiot è arrivato a Torino : tutte le foto [GALLERY] : Come riportato dal profilo Twitter ufficiale della Juventus, Adrien Rabiot è arrivato a Torino. Il canale social bianconero pubblica infatti le foto dello sbarco del centrocampista a Caselle. Calciomercato Juventus, domani visite mediche per Rabiot [DETTAGLI] Come già anticipato, il francese si può ormai definire un nuovo calciatore della Juventus e sosterrà domani le visite mediche. In alto la fotoGALLERY.L'articolo Juventus, Rabiot è ...

Mercato Juventus : aspettando Icardi - dall’Inter arriva un altro nome : Mercato Juventus – In attesa che si sblocchi la trattativa relativa al possibile passaggio di Mauro Icardi in bianconero, dall’Inter arriva un altro nome, che ha a che vedere con le cose di campo, ma che non è un calciatore. A riportare la notizia è il maggior quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. La […] More

