Il Presidente Mattarella riceve le azzurre del calcio | il discorso è da applausi | “non so

“Carola libera” : Mattarella e il Presidente austriaco accolti dagli striscioni pro-capitana a Salisburgo : Al grido di «Carola libertà», un gruppo di manifestanti austriaci ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre entrava nella casa Natale di Mozart, a Salisburgo. Sono stati esposti striscioni e cartelli con su scritto, in lingua tedesca, «Salvare i profughi non è reato», e qualcuno ha lanciato slogan antifascisti. ...

750esimo della Battaglia di Tagliacozzo - celebrazioni con la presenza del Presidente Mattarella : L'Aquila - Sabato 6 Luglio 2019 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella sarà nella Marsica in occasione della conclusione delle celebrazioni per il 750esimo anniversario della Battaglia di Tagliacozzo tra Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò, avvenuta il 23 agosto del 1268. Nel corso della visita, il Presidente presenzierà alle ore 10.10, in Piazza Dante Alighieri a Tagliacozzo, allo svelamento di una statua ...

Olimpiadi Invernali MIlano-Cortina 2026 - il Presidente Mattarella : “L’Italia è pronta ad accogliere i Giochi - come simbolo di fratellanza” : Si dia inizio alle danze. L’Italia può festeggiare. Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno nel nostro Paese, Milano e Cortina d’Ampezzo hanno ottenuto l’organizzazione dei Giochi. Tutto il Paese può esultare, la candidatura congiunta ha avuto successo, nonostante le iniziali difficoltà, ed ha prevalso nei confronti di Stoccolma: i membri del CIO, chiamati a esprimere la propria preferenza allo Swiss Tech Convention ...

Il Presidente Sergio Mattarella - la forza mite della saggezza : Un uomo prende in braccio un altro uomo, morto, suo fratello. Il gracile corpo pur provato dal dolore e dalla fatica trasmette forza, consapevolezza, determinazione, e dignità. Nulla è cambiato da quel maledetto giorno di gennaio del 1980 quando Sergio Mattarella si caricò sulle braccia non solo il fratello amato, Piersanti, ma la sua Storia e il suo futuro. La politica è fatta di regole, elezioni, istituzioni ed ...

Scandalo Procure - il Presidente Sergio Mattarella convoca le elezioni del Csm : Un primo passo per "voltare pagina" e restituire alla magistratura "il prestigio e la fiducia che le note vicende hanno incrinato". Sergio Mattarella ha indetto elezioni suppletive per i due componenti del Csm che si sono dimessi dopo lo Scandalo sulle nomine delle Procure. Il presidente della Repu

Tumori : il Presidente Mattarella accoglie una delegazione della LILT : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto stamane, nel corso di un’udienza privata al Quirinale e alla presenza del Ministro della Salute On. Giulia Grillo, una delegazione della LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il Presidente della LILT Nazionale Francesco Schittulli ha ringraziato sentitamente per l’incontro il Presidente Mattarella, davanti al quale ha pronunciato un discorso sull’operato della LILT e il suo ...

Il Presidente Mattarella in visita al CERN : “ricerca - formazione e divulgazione contro gli scetticismi” : Nelle attività di ricerca, di formazione e di divulgazione sono presenti gli antidoti agli “sconsiderati scetticismi” e alle “inaccettabili opposizioni” ai risultati ottenuti con il metodo scientifico che “emergono” in questi tempi. Le parole sono quelle del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto agli scienziati del CERN di Ginevra, visitato oggi con la direttrice generale Fabiola ...

Sammy Basso nominato Cavaliere della Repubblica : l’esempio di coraggio premiato dal Presidente Mattarella : Il coraggio di Sammy Basso e la sua voglia di fare luce sulla sua patologia di cui finora si sa molto poco, la progeria, non è passata inosservata dal presidente Sergio Mattarella che lo ha nominato Cavaliere della Repubblica. Una vita costellata di sfide superate, come quella che ha affrontato a febbraio, nel quale, contro il parere dei chirurghi americani, ha affrontato un’operazione al cuore al San Camillo di Roma grazie al ...

Sammy Basso nominato cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella : Il ragazzo, affetto da progeria, è stato premiato per il suo impegno nella ricerca e per la divulgazione scientifica sulla...

Festa della Repubblica - Una Maserati Quattroporte per il Presidente Mattarella : Per il tragitto dal Quirinale all'Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, il Presidente Sergio Mattarella ha utilizzato una Maserati Quattroporte appositamente realizzata dalla casa del Tridente. Oltre alla carrozzeria "blu istituzionale", lammiraglia è caratterizzata da interni appositamente sviluppati dal Centro Stile Maserati: sedili di pelle naturale Pieno Fiore, di colore nero, e finiture di ...

Palermo : Presidente Ars - 'grande privilegio accogliere Mattarella a Palazzo Reale' : Palermo, 3 eal. (AdnKronos) - "Per me è un grande privilegio accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Reale, che è la sede dell'Assemblea regionale siciliana, in occasione della mostra "Un TesOro Italiano" nella quale sono esposte le medaglie d'oro, vinte dal movimento s

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio : Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota - Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo Presidente : I colloqui – Il Colle vuole congelare la crisi: teme il governo tra Lega e FdI Conte sale al Quirinale dopo aver visto i vicepremier. Si tenta di stabilizzare l’attuale esecutivo: in caso di voto i sovranisti avrebbero 328 seggi di Fabrizio d’Esposito Viva i vinti di Marco Travaglio Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la ...

Radio Radicale - il cdr scrive a Mattarella : “Il nostro servizio non merita di finire - Presidente intervenga lei” : “Ci rivolgiamo a Lei quale garante dei principi della Costituzione che all’articolo 21 afferma il diritto di tutti i cittadini ad informare, informarsi ed essere informati, perché crediamo che il servizio pubblico garantito da Radio Radicale, così ben descritto nella segnalazione urgente dell’Agcom, meriti di non finire e meriti per ciò una Sua dichiarazione”. È l’appello lanciato dal comitato di redazione di Radio Radicale ...

Confindustria - ovazione degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due minuti di applausi : ovazione da parte degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato all’Assemblea generale di Confindustria che si è svolta all’Auditorium Parco della musica, a Roma. Un lunghissimo applauso ha accompagnato sia l’arrivo che l’uscita del capo dello Stato Lobby | Di F. Q.. Confindustria, Boccia: “Parole che creano sfiducia contro ...