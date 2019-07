I libri della collana gli Adelphi sono scontati del 20 per cento : Qualche consiglio tascabile ed economico per chi vuole approfittarne, da Oliver Sacks ai racconti di Gadda fino a un capolavoro contemporaneo come "Limonov"

Alberto Bonisoli - il ministro della Cultura : “I cinque libri finalisti al Premio Strega? Non li ho letti - ho altre priorità” : “Chi mi piacerebbe vincesse il Premio Strega? Prima dovrei vedere i libri”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, oggi ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Non ha letto i libri in lizza?”, gli chiedono i conduttori. “No, questi no”. “Neanche quello di Scurati?” “No”. Qual è l’ultimo libro che ha letto? “Si intitola ‘Il ...

Stranger Things : tutti i libri da leggere in attesa della terza stagione della serie tv : Per tutti gli appassionati della serie tv "Stranger Things" che attendono con ansia l'uscita della terza stagione una buona notizia: potranno ripercorrere i momenti salienti della storia del "sottosopra" leggendo i vari libri che prendono spunto dalla serie Netflix. Il 20 giugno è uscita in Italia anche la prima graphic novel ufficiale, che racconta la scomparsa di Will Byers attraverso i disegni inediti di Stefano Martino.

5 libri per capire il lato oscuro della rete : Data center di Facebook in Svezia (foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images) Internet doveva rendere le nostre vite migliori, e invece: gran parte del potenziale positivo delle piattaforme che ci hanno reso iperconnessi si è esaurito, mentre stiamo appena iniziando a scontarne i rovesci della medaglia. Con questi 5 titoli privi di particolare ottimismo, vi suggeriamo qualcosa da leggere per approfondire quello che, con un po’ di ...

“Il Richiamo della Foresta” : ritorna il festival di arte - libri e musica in montagna : Si rinnova anche per il 2019 “Il Richiamo della Foresta”, il festival di arte, libri e musica dedicato alla montagna che si svolge dal 18 al 21 luglio nella magica cornice di Estoul, frazione di Brusson, uno degli scenari più suggestivi della Val D’Aosta. Promosso dall’Associazione Gli Urugalli, fondata dallo scrittore Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, “Il Richiamo della Foresta” è un appuntamento ...

Harry Potter - J.K. Rowling annuncia l’uscita di 4 nuovi libri della saga : Harry, Ronn e Hermione sono pronti a tornare. Dodici anni dopo l’uscita di “Harry Potter e i Doni della Morte“, ultimo capitolo della saga del celebre maghetto, la scrittrice scozzese J.K. Rowling ha annunciato quattro nuovi libri che esplorano le origini della magia e le discipline connesse allo studio per diventare dei buoni maghi. Ognuno dei quattro titoli prenderà in esame materie specifiche che compongono il curriculum di ...

Premio Campiello : ecco i nomi dei cinque libri finalisti della 57esima edizione : É stata scelta oggi a Padova la cinquina dei libri della 57esima edizione del Premio Campiello, uno dei più noti riconoscimenti del panorama letterario italiano che viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa italiana edita nell'anno di riferimento. I cinque libri rimasti in gara sono: "Il gioco di Santa Oca" di Laura Pariani (edito da La nave di Teseo), "La vita dispari" di Paolo Colagrande (edito Einaudi), "Carnaio" di Giulio ...

Il Trono di Spade : i libri della saga diventata cult : È diventata una serie tv di grandissimo successo, ma Il Trono di Spade è innanzitutto una saga fantasy di George R.R. Martin. Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è il titolo originale del ciclo di romanzi realizzati dallo scrittore statunitense, ripubblicati in Italia da Mondadori in diverse edizioni. Ecco l'elenco completo dei libri del Trono di Spade e l'ordine in cui leggerli.Continua a leggere

libri e cannabis - un grammo in omaggio con i classici della letteratura : da Omero a Baudelaire : Cosa fumava il Brucaliffo di Alice nel Paese delle meraviglie per essere così saggio? Non si sa. Adesso però si potrà comprare il classico Lewis Carroll, insieme a un grammo di cannabis. Erba e letteratura, insieme, in tutte le librerie. Tutto nei box Read&Weed di Plantasia: dentro ogni confezione c’è un libretto con un brano letterario e un grammo di canapa legale in omaggio. L’idea è farsi accompagnare nella lettura dagli ...

Il libro dell’editore Altaforte su Matteo Salvini è al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon : Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio – il libro al centro delle polemiche che hanno portato all’esclusione del suo editore, Altaforte, dal Salone del libro di Torino – in questo momento è al primo posto della classifica generale dei libri