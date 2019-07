DOOM Reborn è un remake standalone dei primi due capitoli realizzati col motore di DOOM 3

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019)è una total conversion che punta a realizzare unper iduedella saga del celebre FPS di id Software tramite ilidTech4 (usato in3), sfruttando nuovi modelli e texture per i mostri ed armi originali.Come riporta DSOG, il progetto portato avanti dal modder "gamehacker" è attualmente una versione pre-beta 1.61 e presenta una mappa incompleta (mappa 10 di2). La mod include la versione Pre-Beta di Dafama2k7 con qualche aggiunta e modifica alle luci e colori, potete scaricare il tutto da qui. Segnaliamo che per salvare avrete bisogno di una speciale patch inclusa nella mod. In passato abbiamo visto molti tentativi di realizzare dei validideiduedella saga in salsa più moderna, tuttavia bisogna ammettere cherisulta essere il miglior mix di vecchio e nuovo realizzato fino ad ora.Di seguito ...

