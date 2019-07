Wimbledon – Tutto facile per la Wozniacki | la danese accede al terzo turno stendendo la

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - si decide tutto al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Rischia troppo con il dritto Fabbiano, si decide tutto al quinto set. 4-6 Largo il passante di Fabbiano, due set point per il croato. 4-5 Karlovic si apre il campo e poi chiude con lo smash. 4-4 Risposta di Fabbiano troppo profonda. 4-3 ACE VITALE DI FABBIANO! 3-3 Risposta profonda di Karlovic che sorprende l’azzurro. 3-2 Prima al corpo vincente per il croato. 3-1 Bel punto di ...

Al via Wimbledon : tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky : Manca ormai pochissimo per la partenza del torneo di tennis su erba più atteso, prestigioso e importante al mondo: Wimbledon, giunto alla 133^edizione. Il terzo Slam della stagione si giocherà, come di consueto, sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra da lunedì 1° a domenica 14 luglio. Sky Sport sarà in […] L'articolo Al via Wimbledon: tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e ...