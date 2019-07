ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Quindicie quattro mesi di reclusione per, associazione a delinquere, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Un’autentica stangata rifilata dal tribunale di Pordenone a Fabio Gaiatto, 44, ildi(in provincia di Venezia), arrestato a settembre 2018 per un colossale raggiro sul mercato dello scambio di valute. È stato il gup Eugenio Pergola a leggere il provvedimento, visto che il processo si è celebrato in camera di consiglio con rito abbreviato. Più di mille i risparmiatori costituitisi parte civile dopo aver perso i loro soldi che avevano affidato alle società del gruppo Venice. Ma sarà difficile che possano recuperare qualcosa. Secondo l’accusa, Gaiatto sarebbe stato ai vertici di un’associazione per delinquere che ha commesso una serie di reati finalizzati a incassare il denaro, facendolo sparire in un abilissimo gioco di ...

Agenzia_Ansa : Truffa milionaria, arrestato il sedicente broker Alex #Fodde #ANSA - 7593c267b7d644b : RT @fattoquotidiano: Truffa milionaria, maxi-condanna al trader di Portogruaro: 15 anni di carcere - fattoquotidiano : Truffa milionaria, maxi-condanna al trader di Portogruaro: 15 anni di carcere -