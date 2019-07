Spunta un modesto caricabatterie wireless per Samsung Galaxy Note 10 - mentre si avvicina il lancio di Galaxy M30s : Ad accompagnare i Samsung Galaxy Note 10 alla presentazione di New York potrebbe esserci un caricabatterie wireless, presentazione che dovrebbe essere particolarmente vicina anche a un altro smartphone atteso: Samsung Galaxy M30s. L'articolo Spunta un modesto caricabatterie wireless per Samsung Galaxy Note 10, mentre si avvicina il lancio di Galaxy M30s proviene da TuttoAndroid.