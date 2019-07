Siamo noi l’alternativa a Salvini

Roma - il ristoratore del centro storico : "Uno schifo - qui a Fontana di Trevi Siamo noi a ripulire le strade" : "Questo è patrimonio Unesco, riceviamo milioni di turisti. siamo disposti a organizzare noi la raccolta. Ma ci dicano dove scaricare", dice Vincenzo Caiazzo, titolare di "La Panetteria"

Roma - il ristoratore del centro storico : “Uno schifo - qui a Fontana di Trevi Siamo noi a ripulire le strade” : "Questo è patrimonio Unesco, riceviamo milioni di turisti. siamo disposti a organizzare noi la raccolta. Ma ci dicano dove scaricare", dice Vincenzo Caiazzo, titolare di "La Panetteria"

Tutti noi Siamo ferite viventi! Niccolò Bettarini mostra le cicatrici a un anno dall’aggressione : Un anno dopo l'aggressione all'esterno dell'Old Fashion, Niccolò Bettarini mostra le cicatrici dell'aggressione. Nove pugnalate in tutto che lo costrinsero a una delicata operazione chirurgica: "Non morirò senza cicatrici, Tutti noi siamo ferite viventi". Da quell'aggressione, soltanto quattro ragazzi sono stati assicurati alla giustizia ma il giudice che ha emesso la sentenza è convinto che sono ancora molti quelli che dovrebbero pagare.\\Tra ...

Milan escluso dall’Europa League - Scaroni : “Non Siamo noi i responsabili” : Arrivano le prime reazioni dal mondo Milan dopo l’esclusione dalla prossima Europa League per mano del Tas di Losanna. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente rossonero Paolo Scaroni, che ha espresso il suo rammarico per la vicenda e ha ammesso che non c’erano altre soluzioni. Di seguito le sue parole. “Non siamo noi i responsabili delle infrazioni, ci spiace non partecipare alla prossima Europa League – ha ...

Milan - Scaroni : «Dispiace non andare in Europa - ma non Siamo noi i responsabili» : «Le sentenze non si commentano. Ci dispiace molto di non andare in Europa, ma non siamo noi i responsabili delle infrazioni commesse. Dovevamo assolutamente mettere fine a questa vicenda, ci siamo tolti questo fardello». Così il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato ai microfoni di Sky la notizia dell’esclusione dei rossoneri dalle coppe dopo il consent […] L'articolo Milan, Scaroni: «Dispiace non andare in Europa, ma non ...

Sicilia : Musumeci contro Toninelli - 'voglio capire se noi Siamo ancora Italia' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Sul potenziamento ferroviario della Catania-Palermo sento dire da Rfi che si potrà fare nel 2025. Ma sono questi i tempi per rendere moderna e competitiva una regione così importante e strategica come la nostra Isola? Se non interviene il ministero su queste vicende c

A Yulin macellano i cani. Ma noi Siamo davvero migliori dei cinesi nei confronti degli animali? : Anche quest’anno il festival della carne di cane di Yulin, nella Cina meridionale, ha fatto molto parlare di sé. A scagliarsi contro questo evento, iniziato il 21 giugno e con fine domenica 30, non sono state solo le associazioni per i diritti degli animali, ma personaggi famosi, media, tv e persino politici, in Italia e in buona parte del mondo occidentale. FQ Magazine Yulin, ...

La storia Siamo noi o sono loro? : Molti di noi, quando hanno a che fare con la storia, pensano che sia una narrazione statica e immutabile (quello che è successo è successo, amen). Qualcuno cita la celebre locuzione “historia magistra vitae”, in realtà frutto della contrazione di un concetto ciceroniano meno stringato; i più pop ricordano che “la storia siamo noi, nessuno escluso”, verso di degregoriana memoria. Per il resto, ci resta soprattutto il ricordo di “antiche”, ...

Carola sta rispondendo a un dovere superiore alle leggi. E noi Siamo con lei : Sono qui a Lampedusa. Ho fatto ciò che ritenevo più giusto fare e sono arrivato su queste coste, dove continua l’odissea di 42 persone a bordo di una nave, e dove si sta sviluppando una vicenda paradossale, assurda. Contro la Sea Watch e contro queste 42 persone si sta consumando una guerra inspiegabile, su cui nessuno sta facendo luce. C’è una verità da raccontare: a Lampedusa continuano ad arrivare ...

'SIGNORI SI NASCE... E NOI?' - I LEGNANESI/ Foto : 'noi Siamo pronti'. Omaggio a Totò : I LEGNANESI, 'SIGNORI si NASCE... e NOI?': su Rete 4, in prima serata, va in onda un Omaggio speciale a Totò, principe indiscusso della risata.

La biologa che sussurra agli squali : “Siamo noi un pericolo per loro” : La ragazza che nutre gli squali dice che, in caso di incontri ravvicinati indesiderati, il protocollo è rigoroso: non muovere gli arti, restare in posizione verticale per evitare che l’animale intuisca le tue dimensioni, mantenere il contatto visivo. Davanti ai predatori mai comportarsi come preda. Roberta Larosa, 31 anni, biologa marina di Rosarno...

E ma tu lo sai - noi tifosi Siamo romantici : “Forse perché ti credevo felice così/ proprio così/ tra le mie braccia” Tutta questa storia di Sarri alla Juve mi ha fatto venire in mente le parole di un immortale capolavoro del grandissimo Mango, mai abbastanza compianto. Il famoso Komandante doveva essere felice solo tra le nostre braccia. Di meglio lui non avrebbe potuto trovare, e quindi come si è permesso di andare a cercare la felicità a Londra o a Torino? Non lo sa che qua ...

Migranti : L.Orlando - 'noi sindaci Siamo un porto sicuro' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Il network europeo 'Un porto sicuro' costituisce un invito ad un impegno comune di tutti coloro che hanno a cuore i diritti umani e il diritto alla vita di quanti intraprendono la traversata del Mediterraneo". A dirlo è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che oggi p

Ue - Telese vs Friedman : “Continui a dire ‘italiano cattivo - no buono’. Noi non Siamo puzzoni”. “Dici cazzate” : Polemica incandescente a L’Aria che tira (La7) tra i giornalisti Luca Telese e Alan Friedman sull’intervento del presidente della Bce Mario Draghi al simposio delle banche centrali a Sintra, in Portogallo. Telese dissente dalle parole di Friedman: “Alan è un grande divulgatore, però non è vera questa immagine disneyana di Draghi, dipinto da Friedman come il Babbo Natale buono che oggi ha fatto un regalo all’Italia. E ...