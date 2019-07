La class action può dare voce ai lavoratori dell’innovazione ma senza diritti

Chiude all'improvviso la palestra dei vip a Roma : "Siamo stati truffati - pronti alla class action" : La palestra Chiude dal giorno alla notte e gli iscritti restano con un inutile abbonamento in mano e un messaggio d’addio su WhatsApp.È successo allo Sporting Palace, non una palestra comune, ma il super-impianto nel cuore di Roma frequentato da attori e professionisti ma anche da ministri e imprenditori. Tra gli iscritti il ministro Danilo Toninelli, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, ma anche i giornalisti Alberto Matano ...

Cannabis light - class action proposta contro il divieto di vendita - l'idea a Sanremo : Si prevede una class action contro l'improvvisa decisione sulla libera vendita di Cannabis light imposta da una recente sentenza della Cassazione. Sebbene il ministro Bussetti si sia dichiarato soddisfatto della decisione giuridica, dal resto del Paese si leva un grido di protesta. Vietata la vendita di Cannabis light in Italia, lo stabilisce la Cassazione Non ci sta il commerciante Gioel Magini di Sanremo, proprietario di un Cannabis shop, a ...

Cannabis light : a Sanremo parte l'idea di una class action : Fabrizio Tenerelli Da Sanremo parte l’idea di una class action - un’azione legale collettiva - contro la sentenza della Cassazione che vieta la vendita di Cannabis light e loro derivati “Ho aperto il negozio nel 2018, facendo un tentativo e quando mi sono reso conto che la Cannabis light aveva un buon mercato, ho chiuso la pizzeria, per dedicarmi a tempo pieno a questa nuova attività. Oggi rischio di finire su una strada, per una ...

Salute : class action sugli integratori alla curcuma ritirati : L’Associazione Codici ha deciso di avviare una Class Action per il risarcimento danni collegato ai casi di epatite associati agli integratori alla curcuma. Sono saliti infatti a 11 gli episodi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di alcuni prodotti. Mentre sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie per individuare la causa responsabile dei casi di epatite, il ...

Aladdin : dal 22 maggio al cinema il live-action del classico Disney : Sarà in tutte le sale dal 22 maggio il live action di Aladdin , il film Disney diretto da Guy Ritchie che riprende il classico di animazione della casa cinematografica del 1992. La storia della pellicola è conosciutissima e tutti conoscono almeno un paio di strofe della canzoni più popolari del cartone come Il mondo è mio e Principe Alì. Aladdin, all'epoca, segnò un vero e proprio successo per la Disney ed è considerato una pietra miliare del ...

class action - tifosi palermo decisione Tfn illegittima : Class Action, tifosi palermo decisione Tfn illegittima. Tutelare i propri diritti con la speranza di continuare a giocarsi la Serie A.

Caso Palermo - al via la class action dei tifosi : Palermo class action tifosi. La retrocessione del Palermo arrivata con la sentenza in primo grado per presunti illeciti amministrativi compiuti tra il 2014 e il 2017 continua a fare discutere. A muoversi ora è il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, che ha dato formalmente mandato all’Avvocatura comunale di verificare, anche ma non solo in […] L'articolo Caso Palermo, al via la class action dei tifosi è stato realizzato ...

Caos Palermo - class action contro la Lega B : E’ una situazione delicatissima nel campionato di Serie C dopo la retrocessione del Palermo. Nel frattempo è stato istituita una class action contro la Lega Serie B da parte di tifosi del Palermo, con rappresentanti anche dalla Germania e dagli Stati Uniti, si tratta di un’azione collettiva “in seguito alla decisione della Lega di serie B di rendere immediatamente esecutiva la sentenza emanata dal Tribunale Federale e, ...

Via libera alle class action contro Apple per i prezzi gonfiati sull’App store : (Foto: Pixabay) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera per eventuali class action da parte dei consumatori contro Apple nell’ambito delle indagini per abuso di posizione dominante da parte del colosso tecnologico. Il problema riguarda le app acquistate tramite il servizio App store della Mela, che agisce in una posizione di monopolio per i possessori di dispositivi Apple e applica una sorta di “tassa” che corrisponde a un ...