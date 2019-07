Il virus dell’hiv è stato eliminato nei topi grazie alla tecnica di editing genetico

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) (foto: Keith Chambers/Science Photo Library via Getty Images) Per eradicare l’hiv in chi già ha contratto l’infezione, in futuro un aiuto potrebbe arrivare ddi modifica genetica, ormai molto studiata, Crispr-Cas9. Oggi, un gruppo di ricerca coordinato dTemple University, ha studiato, su modelli animali, un trattamento combinato composto da antiretrovirali di ultima concezione insiemeCrispr-Cas9 che serve per liberare dal dna delle cellule in cui si è nascosto. Ed è riuscito a eradicare ilin maniera più efficace che solo con Crispr. I risultati sono pubblicati su Nature Medicine. Anche se apre una strada di ricerca più ampia, il risultato di oggi èottenuto su modello animale (ma c’èun caso, diverso da quello di oggi, molto noto alle cronache e fortemente condannato dcomunità scientifica, in cui Crispr-Cas9 ...

