Fuzio chiede un incontro a Mattarella La sua corrente lo invita a dimettersi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “I comportamenti che emergono dalle cronache, laddove provati, costituiscono un grave vulnus all’istituzione consiliare, oltre a essere lesivi dei valori fondanti di Unità per la Costituzione”. È uno dei passaggi della nota con cui Unicost, lacentrista della magistratura, ha chiesto le dimissioni di Riccardo. Il procuratore generale della Cassazione - il cui nome è comparso, a più riprese, nelle carte dei pm perugini che indagano su Luca Palamara - non ha ancora risposto nel merito, ma ha chiesto un. Il colloquio con il presidente della Repubblica dovrebbe avvenire a breve, forse già domani, 4 luglio.Leggi anche... La chiamata in correità di Palamara: ammette errori escusa a, ma "facevo parte di un sistema" (di F. Olivo) La compagine ...

