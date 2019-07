Esplosione Stromboli | un morto e un ferito Spiagge di Salina sgomberate per rischio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un escursionista e’e un altro e’sul versante delloin eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perche’ c’e’ troppo fumo e la zona e’ impervia. Il quadro drammatico e’ confermato anche dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni. “Dopo l’nel vulcano aal momento non c’e’ pericolo per onde anomale o tsunami ma in via precauzionale sono state fatte sgomberare anche ledell’isola die si raccomanda di non accedervi fino a questa sera”. Lo afferma il sindaco Domenico Arabia., violente esplosioni sul vulcano: panico alle isole Eolie, turisti si gettano in acqua. “L’isola ...

