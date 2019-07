Eruzione a Stromboli | c' è un morto | è un escursionista di 35 anni «Pioggia di lapilli

Stromboli - esplosioni vulcano : un morto e un ferito/ Video Eruzione : rischio maremoto : Stromboli, esplosioni vulcano: morto escursionista e un ferito. Video eruzione: rischio maremoto, turisti scappano in mare.

Stromboli Eruzione 3 Luglio 2019 : In data 3 Luglio 2019 sul Vulcano Stromboli nelle Isole Eoliche dalle ore 16:46. L’Eruzione è risultata esplosiva e ha dato luogo anche ad incendi della vegetazione di tipo basso. I VVF fanno sapere che nel corso dell’eurzione sarebbero state coinvolte due persone, di cui una è morta, mentre l’altra risulta ferita. Foto di marco ortenzi Aggiornamenti Ore 19:00 La Protezione Civile in Tweet fa sapere che ...

Eruzione Vulcano Stromboli - cosa è accaduto sull’Isola : la lava - poi due violente esplosioni : Prima la lava dal Vulcano poi due potenti esplosioni che hanno innalzato in cielo una enorme colonna di cenere e lapilli che è arrivata ad un'altezza di almeno 2 chilometri, infine altre venti esplosioni via via di minore intensità. È questa la sequenza che ha sconvolto oggi mercoledì 3 luglio l'Isola di Stromboli.Continua a leggere

