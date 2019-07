Call of Duty | Modern Warfare metterà in discussione la moralità dei giocatori

Call of Duty Modern Warfare in nuovi rumor - leak su serie di uccisioni e numero utenti Battle Royale : Mancano ancora svariati mesi prima che Call of Duty Modern Warfare si palesi finalmente sul mercato, ma la curiosità dei fan della serie di scoprire le nuove feature di questo capitolo è indubbiamente elevata. Il merito va ovviamente ai ragazzi in cabina di regia, quegli Infinity Ward che in tempi non sospetti riuscirono a entrare nei cuori degli utenti della community con una delle saghe più amate in assoluto del mondo degli sparatutto. La ...

Call of Duty Black Ops 4 : Treyarch rimuove temporaneamente lo split screen da Blackout : Senza alcun preavviso, Treyarch ha rimosso il supporto allo split screen nella modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 con l'ultimo update.Il cambiamento infatti non è riportato nelle note ufficiali dell'aggiornamento, il che ha portato i giocatori, una volta scoperta l'infausta novità, a chiedere spiegazioni agli sviluppatori tramite i social network. Fortunatamente la risposta non ha tardato ad arrivare su Reddit."Abbiamo ...

Secondo i giocatori di Call of Duty : Black Ops 4 i nuovi contenuti di Blackout sono pay-to-win : I giocatori di Call of Duty: Black Ops 4 stanno segnalando qualcosa di preoccupante, ovvero che i nuovi contenuti aggiunti alla modalità Blackout sarebbero pay-to-win.Come segnala PCGamesN, Treyarch ha da poco introdotto le Blackjack's Stashes nella battle royale del suo sparatutto e proprio queste nasconderebbero un lato pesantemente pay-to-win.Ogni partita i giocatori ricevono una stash di Blackjack che contiene armi del Mercato Nero presenti ...

Per sviluppare l'engine di Call of Duty : Modern Warfare ci sono voluti più di 5 anni : Il prossimo capitolo della serie Call of Duty sarà Call of Duty: Modern Warfare, un gioco che sta cercando di fare alcune cose diverse con la serie. Una cosa che sicuramente sarà diversa è il nuovo motore di gioco che cattura davvero gli occhi, riporta Gamingbolt. Sembra piuttosto sorprendente, ma ci è voluto anche molto tempo per svilupparlo.Spesso sentiamo che lo sviluppo di un gioco prende circa 3 anni di tempo. Tuttavia, la maggior parte ...

La campagna cancellata di Call of Duty : Black Ops 4 doveva avere una struttura 2v2 : Treyarch aveva avuto in precedenza un'idea molto ambiziosa per la campagna di Call of Duty: Black Ops 4 durante lo sviluppo, ma la compagnia non è riuscita a farla funzionare, secondo il nuovo report emerso di recente.In un articolo sulle condizioni di lavoro presso Treyarch di Kotaku, si è parlato dei dettagli sulla campagna sfortunata del gioco e sui ripetuti tentativi dello studio di salvarla.Secondo il report, la campagna sarebbe stata ...

Gli sviluppatori di Call of Duty : Black Ops 4 "frustrati" dalla continua spinta di Activision sulle microtransazioni : Gli sviluppatori di Call of Duty: Black Ops 4, Treyarch, hanno riferito di essere frustrati dalla "ricerca infinita di entrate" di Activision, in particolare per quanto riguarda le microtransazioni, riporta Dexerto.Quando il gioco fu lanciato nell'ottobre 2018, c'erano pochissime microtransazioni di cui parlare. Tuttavia, nei mesi seguenti, questa situazione cambiò rapidamente, con il passaggio al battle pass in stile Fortnite.Nel loro ...

Call of Duty Black Ops 4 : arriva la risposta di Treyarch alle polemiche sulle condizioni di lavoro all'interno dello studio : Kotaku ha pubblicato un ampio report su diverse condizioni di lavoro presso Treyarch, lo studio dietro la serie Call of Duty: Black Ops. Il report fornisce informazioni dettagliate su ciò che è emerso in studio negli ultimi anni e su come il crunch sia stato quasi sempre presente su una varietà di progetti che sono stati pubblicati negli ultimi anni.Ora, in una email interna, i due capi dell'azienda, Dan Bunting e Mark Gordon, hanno risposto al ...

Call of Duty : Black Ops 4 : Blackout è stata aggiunta perché nove mesi non erano sufficienti per completare la campagna : Una vera campagna per giocatore singolo non è mai stata nel piano originale di Call of Duty: Black Ops 4, come riporta Kotaku. Invece, questa sarebbe stata una storia 2v2, focalizzata sul multiplayer, in cui i giocatori di fazioni avversarie avrebbero combattuto contro i nemici guidati dall'IA e l'un l'altro per completare gli obiettivi in ​​un contesto post-apocalittico. La dirigenza iniziò a informare gli sviluppatori che stavano ...

Call of Duty : Black Ops 4 si aggiorna grazie ad una nuova patch che aggiunge i Contratti e molto altro : Call of Duty: Black Ops 4 si aggiorna con la nuova patch versione 1.19 disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.Tra le novità, probabilmente la più interessante è sicuramente l'introduzione dei Contratti, ovvero un nuovo sistema che permetterà di sbloccare i contenuti.I Contratti saranno disponibili per tutte le modalità: Zombie, Blackout, Multiplayer e League Play e consentono di ottenere contenuti più velocemente rispetto a prima. ...

Michael Condrey dice la sua sui temi che Call of Duty : Modern Warfare andrà a toccare : L'ex co-fondatore di Sledgehammer Games Michael Condrey si è detto preoccupato sul fatto che Call of Duty: Modern Warfare farà sentire a disagio il giocatore, andando a trattare temi controversi relativi ai conflitti Moderni.Come riporta VG247, questo ha diviso il pubblico che ha assistito alla recente presentazione a porte chiuse, alcuni hanno infatti affermato che gli sviluppatori sono andati troppo oltre mentre altri non vedono l'ora di ...

Call of Duty Modern Warfare punta al Cross Play? Ottimismo da Infinity Ward : È un appuntamento annuale pronto a rinnovarsi quello tra Activision e i propri fan, con Call of Duty Modern Warfare che si appresta a fare il proprio esordio come di consueto nella finestra autunnale. In cabina di regia ritroviamo questa volta i talentuosi ragazzi di Infinity Ward, studio che non ha di certo bisogno di ulteriori presentazioni visto l'egregio lavoro svolto anni addietro con la saga Modern Warfare. Una saga che è però andata ...

Treyarch svela come ottenere un'arma di Call of Duty : Black Ops 4 che ancora non possediamo : Treyarch ha da poco rivelato di voler introdurre in CoD: Black Ops4 un nuovo metodo per ottenere un'arma che non possediamo.come riporta Eurogamer.net, con l'arrivo dell'Ultra Weapon Bribes saremo ricompensati con un arma del Mercato Nero che non possediamo ancora, spiega lo sviluppatore.Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per i giocatori, considerando anche il fatto che la maggior parte delle armi DLC sono bloccate nelle casse premio, ...

Call of Duty Black Ops : la modalità zombie della versione PC è inaccessibile da circa una settimana : Se anche voi giocate abitualmente alla modalità zombie del classico Call of Duty Black Ops (il primo capitolo per intenderci) avrete notato che da circa una settimana è impossibile accedere alla celebre modalità zombie.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la scorsa settimana i giocatori hanno notato un messaggio di errore che compare ogni qualvolta si tenta di accedere alla modalità dal menu principale del gioco. La modalità zombie è ...

Call of Duty Modern Warfare più oscuro che mai - ispirazioni provenienti dal cinema : Era indubbiamenta parecchio atteso il reveal di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della storica saga curata dai ragazzi si Infinity Ward. Un reveal che nel suo piccolo è riuscito a lasciare di stucco i videogiocatori che da anni seguono con interesse le vicissitudini del brand, vista l'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco. Una mancanza che tale non è, vista la volontà degli addetti ai lavori di “resettare” una ...