Sky | Ugolini | “Per James Rodriguez c’è il problema dei diritti d’immagine”

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Massimoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rivelando le ultime novità sul Napoli partendo da Manolas “È ipotizzabile che Manolas faccia le visite mediche prima del 6 luglio, ma non è certo che possa accadere. Il Napoli attende questo dettaglio per ufficializzare l’acquisto. Non penso però che queste visite possano essere fatte prima del raduno di Dimaro, poi magari verrò smentito tra un’ora” Poi sull’affare“Si sta discutendo suid’immagine, non è uninsormontabile ma va affrontato visto che il giocatore in Colombia è una star, si sta lavorando su questo per avere un quadro definitivo. Le parti non sono assolutamente lontane, c’è ottimismo anche in questo senso”. L'articolo Sky,: “Perc’è ildei...

SiamoPartenopei : Sky, Ugolini: 'Per James Rodriguez si tratta sui diritti d'immagine, ma le parti sono vicine. Verdi? Doppia richies… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Sky, Ugolini: 'De Rossi starebbe bene al Napoli, Ancelotti saprebbe gestirlo' -