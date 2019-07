LIVE Inghilterra-Usa 1-2 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | gli States

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.59 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.57 Gli Stati Uniti battono 2-1 l’in un match ricco di emozioni ed aperto fino all’ultimo considerando anche il lunghissimo recupero di 7 minuti. Press e Morgan portano per la terza volta di fila gli Stati Uniti in finale, che proveranno a conquistare per la quarta volta, la seconda di fila. Glidominando la prima frazione, per poi amministrare ed essere più forti anche della Var, che ha prima annullato la doppietta di White, che aveva segnato il momentaneo pareggio del primo tempo, e poi assegnato un rigore alle Leonesse. Ma Houghton ha avvertito la pressione tirandolo piano tra le braccia di Naeher, quindi, nel finale, Bright ha lasciato il campo per doppia ammonizione. Gli Stati Uniti si giocheranno ancora l’alloro mondiale contro Paesi ...

zazoomnews : LIVE Inghilterra-Usa Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: tutto pronto per la finale anticipata di Lion… - zazoomnews : LIVE Inghilterra-Usa 1-1 Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: White pareggia in maniera inaspettata! -… - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Usa 1-1 Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: White pareggia in maniera inaspettata! -… -