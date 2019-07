LIVE Berrettini-Bedene | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 3-6 6-3 5-2 | il romano piazza il

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Ancora un’ottima prima. 40-AD Scappa via il diritto: quarta palla break. 40-40 Ace e rimonta completata. 30-40 Altra buona prima del. 0-40 Tripla chance di break per lo sloveno. 0-30 Ottima risposta di rovescio per. 5-2 BREAK! 5-2 e possibilità di chiudere il set. 40-40 Attacca l’italiano con un diritto potente. 40-30 Ottima prima dello sloveno. 30-30 Grande scambio tra i due giocatori: ottima difesa con il tweener dispara il rovescio nel corridoio. 15-15prova l’attacco: pallina in rete. 4-2 Non ha problemi al servizioche vince a zero il servizio. 40-0 Ottima prima dell’italiano. 30-0 Smash centrale dinon riesce a difendersi. 3-2 Tiene il servizioavanti sempre di un break. 40-30 Bravissimo...

zazoomnews : LIVE Berrettini-Bedene Wimbledon 2019 in DIRETTA: 3-6 3-2 il romano recupera il break! - #Berrettini-Bedene… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bedene Wimbledon 2019 in DIRETTA: 3-6 5-2 il romano avanti di un break! - #Berrettini-Bedene… - zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Cecchinato eliminato Berrettini sotto di un set. Attesa per Fogn… -