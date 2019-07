In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio | Top Secret – Csm | ecco le carte che nessuno

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) lo scandalo Csm, quando Lotti voleva avvicinare l’uomo del Colle Intercettati – Il 28 maggio l’ex ministro propose al pm Luca Palamara di parlare con il consigliere di Mattarella: “Ha l’accesso nella stanza di Sergio” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Patronaggio a rotelle di Marco Travaglio Per il decimo compleanno del, abbiamo iniziato un giro d’Italia che ci ha portati, come prima tappa, in Sardegna. Ad Alghero e a Cagliari. Due incontri molto partecipati con i nostri lettori e abbonati, quelli che compiono 10 anni con noi e quelli nuovi. Abbiamo invertito l’ordine tradizionale del dibattito: prima le domande del … nomine La coppia franco-tedesca al comando dell’Unione Due donne per le cariche più alte, vincono Macron e Merkel, Conte soddis. Ma Di Maio e Salvini dicono no di Salvatore Cannavò Agrigento Carola in libertà: “Doveva salvare ...

fattoquotidiano : A VENEZIA LA RUGGINE SI MANGIA IL MOSE SUL FATTO IN #EDICOLA – Intervista al commissario: “Chi l’ha realizzato sape… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Luglio: “Il Morandi colpa dei Benetton, via la concessione senza penali” - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio: Grandi opere inutili – Il Mose è già mezzo da rifare -