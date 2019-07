Bimba di 7 anni muore annegata nel fiume Reno

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Francesca Bernasconi Sembra che la piccola stesse partecipando a un campo estivo in un parco fluviale del Bolognese. Inutili i soccorsi Era caduta nel, in località Molino del Pallone, frazione del Comune di AltoTerme, in provincia di Bologna. Ma forse, per lei la corrente era troppo forte e l'acqua troppo profonda e laè morta. Questa mattina, poco prima delle tredici, una bambina di quasi setteè morta. Non si conoscono ancora le cause precise del decesso ma, seguendo le prime ricostruzioni della dinamica dell'incidente, la piccola potrebbe essere. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni ai giornali locali, laera in un parco fluviale e stava percorrendo un tratto di strada lungo il, quando sarebbe scivolata e caduta nel corso d'acqua. Ma in quel punto il, alto circa mezzo metro, era troppo profondo per la ...

