Redeemer Enhanced Edition | Data di uscita e piattaforme

gamerbrain

(Di lunedì 1 luglio 2019) Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato la nuovad’dell’action brawler. Il gioco sarà disponibile, in edizione fisica e digitale, il 19 luglio per PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC. Artem Studenikin, PR-Manager presso Buka Entertainment: I giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di giocare nei panni di Vasily. Stiamo facendo del nostro meglio e presto potranno provare l’. La fase finale del quality check è in corso a tutta velocità, in modo da poter offrire ai giocatori la vera esperienza, iconica e brutale, del gioco. Manca ormai poco – preparati ad incontrare Vasily su console e PC il 19 luglio!è un’intensa e moderna interpretazione del genere Brawler in cui dovrai sconfiggere, hackerare e farti ...

IlVideogiococom : Redeemer: Enhanced Edition arriverà il 19 luglio - NerdworldI : Redeemer: Enhanced Edition sarà disponibile il 19 luglio (comunicato stampa) -