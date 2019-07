Ramsey alla Juventus Calciomercato | con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo

Sarri : l'uomo che potrebbe cambiare volto alla Juve con Ramsey trequartista : La Juventus è ancora alla ricerca dell'erede di Massimiliano Allegri. Il club gode di un grande blasone, per cui gli sono stati accostati i migliori professionisti del settore, ma ultimamente il nome in pole sarebbe quello di Maurizio Sarri. L'ex Napoli è un tecnico che si è dedicato totalmente al calcio all'età di 43 anni, quando ha lasciato il suo posto in banca per allenare a tempo pieno il Sansovino e con questa squadra nel 2003 ha alzato la ...