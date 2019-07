Nadia Toffa sparita dai social | i fan in allarme pensano al peggio

caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2019) È scomparsa. E i suoi fan, ora, si stanno preoccupando. Sono ormai diversi giorni chenon si fa sentire. Sono giorni che non scrive nulla, che non posta foto e i fan sono inperchéè sempre stata attiva sui, anche durante la malattia. Ha postato foto durante la chemio e raccontato le sue battaglie. Ma ora no. Dall’11 giugno tutto tace sul suo profilo e tutti si chiedono cosa le stia succedendo. Spesso e volentieri si sono create anche polemiche attorno ai suoi post che la ritraevano intenta a fare la chemioterapia o in ospedale per i controlli, ma lei ha sempre risposto con i suoi toni gentili e con il sorriso stampato. Proprio per questo la sua assenza daista scuotendo tutti. Avrà avuto unramento? Cosa le sarà successo? L’ultimo post risale appunto all’11 giugno: si trattava di un appello ai follower per aiutare Don Maurizio, ...

