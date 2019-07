Lotti | Renzi in Qatar per la RomaLa Verdini mi dice cosa fa la Lega

Csm - Amara (ex legale Eni) smentisce Lotti : “Lui spingeva per aiutare imprenditore Bacci - ex socio Tiziano Renzi” : “Luca Lotti? Mi fu presentato nel 2014 da Andrea Bacci (ex socio di Tiziano Renzi, ndr), con cui avevo rapporti economici preferenziali. Fu Bacci a presentarmi Luca Lotti nel 2014 e non nel 2015, come ha riferito lui. Lo conobbi nel periodo in cui si poneva il problema della nomina di Claudio Descalzi (ad dell’Eni, ndr)“. Così, ai microfoni de L’Aria che Tira (La7), si pronuncia Piero Amara, l’ex legale ...

Pd - Richetti segue Calenda : “Serve partito a fianco del Pd”. Renziani su Lotti : “Rapporti coi magistrati? Consuetudine” : Tra caso Lotti e polemiche sulla segreteria dem varata dal segretario Nicola Zingaretti, in casa Pd è di nuovo faida aperta tra le diverse correnti, oltre che tra i fedelissimi Renziani e la nuova maggioranza. Ad attaccare sulla gestione del caso legato all’ex ministro dello Sport (che si è autosospeso dopo i suoi incontri notturni con il pubblico ministero Palamara e altri esponenti del Csm durante i quali parlavano di nomine negli uffici ...

CSM E PD/ Lotti - Ermini e Renzi hanno regalato la giustizia ai giacobini : Lotti ed Ermini, i capponi di Renzi, spiegano perché ci ritroviamo M5s al governo. E perché ora la corrente di Davigo prenderà tutto

Caso Lotti - nel Pd Zingaretti scontenta tutti. Renziani : ‘Vecchio giustizialismo’. Ma Zampa : ‘Non stia a guardare o si muore’ : Da una parte i Renziani che attaccano il “nuovo Pd di Zingaretti” perché torna “al vecchio e insopportabile giustizialismo”, dall’altra la prodiana Sandra Zampa che chiede al segretario di “non restare a guardare” e prendere “provvedimenti per evitare la morte del partito”. Nel mezzo l’europarlamentare ed ex pm Franco Roberti che attacca “il degrado della magistratura” e ...

Luca Lotti - sui social i renziani scatenati in difesa : “Cultura barbara” - “campagna denigratoria” - “fango - lui è un gigante” : Il passo indietro di Luca Lotti con l’autosospensione dal partito per il coinvolgimento nell’inchiesta sulle manovre per le nomine dei procuratori di alcuni uffici giudiziari scuote parte del Pd e naturalmente l’ala renziana che lo difende con attestati di vicinanza e solidarietà. L’ex sottosegretario che non è indagato a Perugia, ma è imputato a Roma per la vicenda Consip, è stato intercettato mentre discute proprio di ...

CSM E PD/ Le trame di Lotti affossano Renzi - e i suoi 13 parlamentari - : La vicenda Lotti, autosospeso dal Pd, sancisce di fatto l'esclusione di Renzi dal partito. Non solo: quasi tutti i parlamentari sono passati con Zingaretti

Il caso Csm scuote il Pd - Lotti si autosospende. Renziani in agitazione : Il caso Csm scuote il Pd, Luca Lotti si autosospende, polemicamente, dopo che l'ex capogruppo al Senato Luigi Zanda lo aveva invitato a "riflettere se restare nel Pd". E i Renziani ora sono in fibrillazione. Lotti aveva incontrato giorni fa Nicola Zingaretti, un colloquio non proprio risolutivo se si pensa che il leader Pd aveva poi smentito di avere offerto "solidarietà" all'ex ministro. Molti, però, nel partito chiedevano al segretario una ...

Csm - valanga su Luca Lotti. "Solo fango" - "Deve lasciare". Pd - regolamento di conti contro i renziani : "Io non giudico nessuno, ma Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd finché non sarà chiarita la sua posizione". Il caos procure che ha investito il Csm è diventato ben presto un caso politico tutto interno ai democratici, quasi un regolamento di conti tra correnti. È il tes

Nomine Csm - Renzi : “Metodo non l’ha inventato Luca Lotti. Ipocrisia solo per attaccare i nostri” : “Io sono per una riforma delle regole, ma sull’inchiesta del Csm ho visto tanta Ipocrisia solo per attaccare i nostri“. Così Matteo Renzi, a Repubblica delle Idee, sul caso Palamara che coinvolge anche Luca Lotti. “Il Csm ha delle regole, che possono piacere o meno, a me ad esempio non piacciono. Il Csm ha fatto Nomine all’altezza, ma l’ha fatto con quel metodo lì: la politica che incontra i magistrati perché lo prevedono ...

Matteo Renzi sullo scandalo Csm : "Su Lotti festival dell'ipocrisia solo per attaccarlo" : Sulla vicenda del Csm “dico no al festival dell’ipocrisia solo per attaccare Luca Lotti”. Così Matteo Renzi dal palco di RepIdee a Bologna. “Condivido ciò che ha detto Zingaretti dal punto di vista politico, sulla linea del Pd, ma questo meccanismo non l’ha inventato Luca Lotti, c’è sempre stato”.Renzi prosegue: “A me non piace e sono pronto a depositare una legge che dice ...

Renzi : "Al Bilderberg ho trovato competenza - altro che compLotti" : "Sono stato per tre giorni al Bilderberg, per la prima volta. altro che complotti e logge internazionali: un luogo di alta discussione, di confronti su intelligenza artificiale e cybersecurity, rapporti con la Cina e conquista dello spazio, futuro dell'Europa e relazioni con gli Stati Uniti". Lo scrive il senatore del Pd, Matteo Renzi, nella sua Enews. "Purtroppo siamo sommersi da banalità e pregiudizi: se solo si potesse discutere di cose ...