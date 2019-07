Istat | 9 | 9% la disoccupazione a maggio Mai così giù dal 2012

Istat - disoccupazione stabile ma aumenta per i giovani tra i 15 e i 24 anni : Il tasso di disoccupazione ad aprile è rimasto stabile rispetto a marzo al 10,2% mentre è diminuito di 0,7 punti rispetto ad aprile 2018. Lo rileva l' Istat sottolineando che i...

Lavoro - Istat : “In aprile disoccupazione giovani sale a 31 - 4%. Su di 11mila sia i dipendenti stabili sia quelli a termine” : Dopo il consistente aumento di occupazione registrato a marzo, ad aprile 2019 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente. Anche il tasso di occupazione rimane invariato al 58,8%. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è salito di 0,8 punti rispetto a marzo toccando il 31,4%. Rispetto ad aprile 2018 il tasso è inferiore di 1,6 punti percentuali. Il tasso di occupazione in questa fascia ...

Istat - disoccupazione in aumento nel 2019 : Istat , disoccupazione in aumento con una percentuale del 10.8%.Nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno precedente

Crescita - l’Istat stima il Pil 2019 a +0 - 3%. “L’occupazione rimane stabile - sale la disoccupazione” : Per l’anno in corso l’Istat prevede una Crescita del Pil del +0,3%. Una “forte revisioni” al ribasso – di un punto percentuale – rispetto alla previsione rilasciata a novembre scorso, sottolinea l’Istituto, quando però non era ancora noto il brusco rallentamento dell’economia italiana nel secondo semestre 2018. La stima di Crescita dell’Istat resta superiore a quella inserita dal governo ...